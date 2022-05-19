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19:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В шаге от трагедии. Пожар чуть не сорвал матч чемпионата мира

Игру Дании и Германии сдвинули на полтора часа.

Германия
ДанияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Очередной игровой день чемпионата мира по хоккею в Финляндии вполне мог обернуться настоящей трагедией. Все дело в том, что матч группового этапа году между сборными Дании и Германии оказался под угрозой срыва из-за пожара, возникшего в Ледовом дворце в Хельсинки.

Как сообщает финский таблоид Iltalehti, возгорание возникло приблизительно в 16:00 в районе фудкорта, а его источником стал работающий пылесос.

Практически сразу для ликвидации огня к стадиону стянулись около 15 пожарных машин, а организаторам турнира пришлось экстренно эвакуировать с арены болельщиков и хоккеистов, которые выбежали на улицу прямо в хоккейной форме. Причем многим из игроков не удалось даже экстренно переобуть коньки на повседневную обувь.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы не успели просидеть на трибунах и пяти секунд, как нам подошел стюард и сказал про эвакуацию. Паники не было, но сигнализация не звенела. Это просто несчастный случай», — рассказал в интервью Iltalehti один из болельщиков.

При этом потенциальнойдавки и паники удалось избежать из-за того, что большая часть болельщиков на момент пожара находилась в фойе около главного входа и на улице перед стадионом.

Изначально на пульт Спасательной службы Хельсинки поступило сообщение о «крупном пожаре». Однако, по словам комментатора TSN Горда Миллера, огонь в помещенииоказался достаточно слабым, но возник в опасной близости к раздевалкам команд. В итоге потушить пламя получилось достаточно оперативно, а дирекция ЧМ отложила старт матча всего на полтора часа и еще на один час сдвинула матч Казахстан — Канада, который должен был начаться в 20:20 по московскому времени.

«Во время пожара никто из болельщиков, персонала арены и хоккеистов не пострадал. Зрители не успели подвергнуться воздействию дыма, так как он добрался до зрительного зала уже после эвакуации болельщиков из чаши арены. Матч может сдвинуться с мертвой точки», — отрапортовали финские спасатели.

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