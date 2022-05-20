Казахстан дважды вел, но упустил победу над Канадой на ЧМ по хоккею

Встреча команд группы А завершилась со счетом 6:3 в пользу «кленовых листьев».

При этом по ходу игры подопечные Юрия Михайлиса дважды вели. Сначала через две минуты после стартового свистка Егор Петухов вывел Казахстан вперед, однако спустя две минуты канадцы сравняли счет.

На 12-й минуте Казахстан усилиями Аркадия Шестаков вновь повел, но через две минуты Канада вновь отыгралась. А на 17-й минуте канадцы воспользовались численным преимуществом и вовсе вышли вперед.

Во второй 20-минутке Канада удвоила преимущество. А в заключительном периоде Казахстану удалось сократить отставание до минимума — на 47-й минуте отличился Кирилл Савицкий.

Однако на 52-й минуте канадцы вновь реализовали в большинство и восстановили преимущество в две шайбы. А за 48 секунд до завершения основного времени Казахстан пропустил шестую шайбу.