Казахстан дважды вел, но упустил победу над Канадой на ЧМ по хоккею

Хоккей, Чемпионат мира, Группа A19.05.2022, 21:30 (МСК UTC+3)Helsinki Ice Hall, 2299 зрителей
|Логан Томпсон
|Андрей Шутов
|02:25
|Егор Петухов(Дмитрий Гурков, Алихан Асетов)
|03:45
|Дилан Козенс(Райан Грэйвс, Николя Руа)
|04:01
|Тома Шабо
|08:16
|Николя Руа
|10:35
|Мэтью Барзал
|12:16
|Аркадий Шестаков(Павел Акользин, Кирилл Панюков)
|14:18
|Дрейк Батерсон(Райан Грэйвс, Кент Джонсон)
|16:57
|Дмитрий Гурков
|17:20
|Адам Лаури(Кент Джонсон, Джош Андерсон)
|20:15
|Пьер-Люк Дюбуа
|20:15
|Виктор Сведберг
|26:38
|Виктор Сведберг
|28:55
|Никита Михайлис
|30:04
|Дэймон Сиверсон
|32:14
|Дэймон Сиверсон(Ноа Грегор)
|32:48
|Егор Петухов
|37:30
|Коул Силлинджер
|40:38
|Пьер-Люк Дюбуа
|47:55
|Кирилл Савицкий(Валерий Орехов, Никита Михайлис)
|51:26
|Валерий Орехов
|51:58
|Дилан Козенс(Дрейк Батерсон, Дэймон Сиверсон)
|58:00
|Джесси Блэкер
|59:11
|Дилан Козенс(Пьер-Люк Дюбуа, Дэймон Сиверсон)
|14
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мариан Рохач(Германия)
|Главный судья
|Джейк Рекуцки(США)