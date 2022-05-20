Главное разочарование чемпионата мира. Могла ли сборная с игроками КХЛ выступить лучше?

Казахстан проиграл 4 матча из 4. Он дважды вел против сильной Канады, но это его не спасло

Сборную Казахстана уже сейчас можно назвать главным разочарованием чемпионата мира. В Финляндию команда Юрия Михайлиса прилетела без нормального вратарского тандема и новоиспеченного обладателя Кубка Гагарина Даррена Дица, но зато привезла неплохую россыпь кахаэловцев, с которой вполне можно было цепляться за выход в плей-офф.

Здесь вам и натурализованные канадцы Кертис Волк с Джесси Блэкером, и неувядающий ветеран Роман Старченко, и финалист Кубка Гагарина Павел Акользин, и самый желанный свободный агент КХЛ Никита Михайлис. И учитывая то, что жребий сконцентрировал почти всех грандов в противоположной группе, на родине от казахстанцев ждали, как минимум, исторического попадания в первую четверку.

Да, в соперники по групповому этапу Казахстану выпали канадцы с кучей крутой энхаэловской молодежи, традиционно неуступчивые швейцарцы и бронзовые призеры Олимпиады словаки. Но итальянцы, французы, датчане и даже немцы при грамотной системе были им вполне по силам.

Четвертое место в такой группе и с таким составом должно было стать реальностью, а не несбыточной мечтой. Однако все получилось в точности до наоборот. Унизительное избиение от Дании (1:9), поражения с минимальной разницей от Франции (1:2) и Швейцарии (2:3) — и реальные шансы Казахстана на плей-офф мгновенно улетучились.

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Для того, чтобы совершить чудо парням Михайлиса нужно было выиграть все оставшиеся четыре матча и надеяться на осечки конкурентов. Но в конце концов последние надежды казахстанцев сразу же разбились о Канаду. Впрочем, несмотря на итоговые 3:6, они сделали все для сенсации и даже дважды вели по ходу первого периода после голов Егора Петухова и Аркадия Шестакова.

На высоте сегодня был и голкипер сборной Казахстана Андрей Шутов, который до последнего пытался противостоять граду канадских бросков и в середине второго периода сделал заявку на лучшее спасение турнира. Сэйв в лучших традициях Евгения Набокова. Совпадение ли то, что вратарь из «Сарыарки» из одного города с легендой «Сан-Хосе»?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-100789429&id=456241530&hash=488a5c27eb30cfa9&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Но как бы казахстанцы ни пытались зацепиться за первые очки на ЧМ, канадцы без труда вернулись в игру и еще до конца первого периода вышли вперед благодаря голу Адама Лаури, реализовав первое же свое большинство. Тот самый случай, когда класс и уровень исполнителей решает.

Пропустив четвертую, казахстанцы не впали в уныние и на 48-й минуте вновь вплотную подобрались к сопернику после гола Кирилла Савицкого. Вот только попытаться сравнять и утащить игру в овертайм им помешали удаления, за которые их дважды наказал Дилан Козенс.