Финляндия разгромила британцев в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча группы B в Тампере завершилась со счетом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) в пользу финнов. Шайбы забросили Никлас Фриман (7-я минута), Юусо Хиетанен (12), Валттери Филппула (27), Йоэль Армиа (29), Саку Мяэналанен (50) и Тони Раяла (56). Британцы не забили ни одного гола в третьей игре подряд, ранее они проиграли шведам со счетом 0:6 и американцам со счетом 0:3.

Вратарь сборной Финляндии Юхо Олкинуора, в прошедшем сезоне выступавший в КХЛ за «Металлург», отразил все 10 бросков по своим воротам.

В турнирной таблице группы B финны занимают первое место, набрав 13 очков в пяти матчах. Британцы потерпели пять поражений и с 1 очком идут на последней, восьмой строчке. В следующем матче финны 21 мая сыграют против команды Австрии, сборная Великобритании днем позднее встретится с латвийцами.

В матче группы А сборная Германии победила команду Италии со счетом 9:4 (4:0, 2:1, 3:3). Эта игра стала самой результативной на текущем чемпионате мира. Немцы (12 очков) занимают третье место в таблице, итальянцы (1) расположились на седьмой строчке.