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19:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финляндия разгромила британцев в матче чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сборная Финляндии обыграла команду Великобритании в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии.

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Источник: AP 2022

Встреча группы B в Тампере завершилась со счетом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) в пользу финнов. Шайбы забросили Никлас Фриман (7-я минута), Юусо Хиетанен (12), Валттери Филппула (27), Йоэль Армиа (29), Саку Мяэналанен (50) и Тони Раяла (56). Британцы не забили ни одного гола в третьей игре подряд, ранее они проиграли шведам со счетом 0:6 и американцам со счетом 0:3.

Вратарь сборной Финляндии Юхо Олкинуора, в прошедшем сезоне выступавший в КХЛ за «Металлург», отразил все 10 бросков по своим воротам.

В турнирной таблице группы B финны занимают первое место, набрав 13 очков в пяти матчах. Британцы потерпели пять поражений и с 1 очком идут на последней, восьмой строчке. В следующем матче финны 21 мая сыграют против команды Австрии, сборная Великобритании днем позднее встретится с латвийцами.

В матче группы А сборная Германии победила команду Италии со счетом 9:4 (4:0, 2:1, 3:3). Эта игра стала самой результативной на текущем чемпионате мира. Немцы (12 очков) занимают третье место в таблице, итальянцы (1) расположились на седьмой строчке.

Чемпионат мира завершится 29 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея. Место российской команды заняла сборная Франции, белорусов заменили австрийцы.

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