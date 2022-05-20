Казахстан упустил победу над Словакией и проиграл пятый матч ЧМ по хоккею

Словаки задали высокий темп в начале игры. Создали несколько отличных возможностей у ворот Андрея Шутова, но их к своему сожалению не реализовали. Причем не забивали из убойных позиций. Ну и Шутов выручал команду, за что ему спасибо!

И все же номинальные гости добились успеха на 13-й минуте, причем не без помощи Алихана Асетова, сыгравшего небрежно в своей зоне, в итоге его ошибкой сполна воспользовался Андрей Коллар.

Благо, подопечные Юрия Михайлиса смогли не только отквитать шайбу, но и повести в счете. Оба гола они забили в большинстве вследствие удаления Кристиана Поспишила. Отличились Кирилл Панюков (16-я) и Дмитрий Шевченко (18-я).

Во втором периоде казахстанскую сборную подвела дисциплина. Павел Акользин нечисто выполнил силовой прием против Якуба Минарика, заработав 5-минутное удаление. И словаки достаточно быстро воспользовались численным перевесом, сравняв счет — отличился Мартин Фехервари (30-я).

Впоследствии уже Адам Лишка (34-я) огорчил Шутова, пропустившего еще одну шайбу от Юрая Слафковски (35-я), реализовавшего буллит, назначенный за блокировку при выходе один на один с вратарем.

В начале третьего периода Кирилл Панюков (44-я) сократил разницу в счете до минимума. Но спастись от поражения команда Михайлиса не сумела, не помогла и смена вратаря на шестого игрока.

Напомним, ранее казахстанские хоккеисты проиграли Дании (1:9), Франции (1:2), Швейцарии (2:3) и Канаде (3:6).