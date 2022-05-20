Сборная Казахстана по хоккею проиграла пятый матч подряд на чемпионате мира
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сборная Казахстана проиграла команде Словакии в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сборная Казахстана проиграла команде Словакии в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии.
Встреча группы A в Хельсинки завершилась со счетом 4:3 (1:2, 3:0, 1:0) в пользу словаков. В составе победителей шайбы забросили Андрей Коллар (13-я минута), Мартин Фегервары (30), Адам Лишка (34) и Юрай Слафковский (35, буллит). У проигравших дублем отметился Кирилл Панюков (16, 44), еще один гол забил Дмитрий Шевченко (18).
Сборная Казахстана не сумела одержать ни одной победы в пяти матчах чемпионата мира и, не набрав очков, занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице группы A. Словаки с 6 очками поднялись на пятую строчку. В следующем матче казахстанцы 22 мая сыграют против команды Германии, сборная Словакии днем ранее встретится с итальянцами.
В матче группы B сборная Латвии по буллитам победила команду Австрии (4:3). В таблице латвийцы занимают пятое место (5 очков), австрийцы идут седьмыми (4).
Чемпионат мира завершится 29 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея. Место российской команды заняла сборная Франции, белорусов заменили австрийцы.