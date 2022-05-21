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11:39 (мск), источник: Vesti.kz

Михайлис назвал причины пятого поражения на ЧМ-2022 по хоккею

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал поражение от Словакии на чемпионате мира в Финляндии, сообщает Казахстанская федерация хоккея (КФХ).

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Источник: Reuters

Матч группового этапа закончился со счетом 4:3 в пользу словаков. Отметим, что в первом периоде казахстанцы сумели реализовать большинство и выиграть стартовую двадцатиминутку — 2:1.

— Хорошая, напряженная игра, но скажу, что со стороны нашей команды не было целостности игры, мы играем отрезками: хорошо первый период, проваливаем второй и третий играем хорошо. Когда мы достигнем стабильности и веры в победу, мы победим.

— Во всех пяти матчах были проиграны первые периоды, с чем это связано?

— Не случайно, наверное, и дальняя лавка, и, наверное, много удалений. Сегодня пять минут получили и пропустили практически три гола. Наверное, надо играть как-то собранно, надежно и на команду. Удаления есть удаления, команда должна и в меньшинстве играть хорошо, стараться исправить ситуацию. Не опустили руки, в третьем периоде вышли боевым составом и готовы были исправить ситуацию.

— Появился Даррен Диц наконец-то. Он готов играть дальше?

— Что значит «наконец-то»? Он готовился по индивидуальному плану, с командой, мы готовили его на чемпионат мира и он вышел сегодня и показал хорошую, уверенную игру. Самое главное для защитника — надежную игру.

— Может, его не хватало в предыдущих матчах?

— Конечно, не хватало, такого уровня игрока. Игра в меньшинстве, а особенно в большинстве, это показала — сразу воодушевление у ребят, идут броски, хорошие передачи, это большой плюс для нас.

— По Германии, успели вы разобрать соперника?

— Разобрать еще нет, игры посмотрели, хорошая команда, скоростная, мы готовы к ней.
Следующий матч Казахстан сыграет 22 мая с Германией.

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