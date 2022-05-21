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17:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная США нанесла Швеции первое поражение на чемпионате мира по хоккею — 2022

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные США и Швеции.

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Источник: ИИХФ

Встреча закончилась победой американской команды в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

На третьей минуте Расмус Далин вывел сборную Швеции вперёд. На восьмой минуте Адам Годетт сравнял счёт. Под занавес второго периода Нейт Шмидт, реализовав численное большинство, вывел вперёд американскую сборную. На 47-й минуте Карл Грундстрём восстановил равенство в счёте — 2:2. Победу на последней минуте овертайма США принёс Адам Годетт, оформивший дубль.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче США 23 мая сыграют с Чехией. Швеция 22 мая встретится с Норвегий.

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США
3:2ОТ
1:1, 1:0, 0:1
Швеция
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