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19:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Финляндия победила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Финляндия победила Австрию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Финляндия
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Источник: ИИХФ

Игра завершилась со счетом 3:0.

В составе Финляндии отличились Тони Раяла, Микаэль Гранлунд и Валттери Филппула.

Финляндия набрала 16 очков и занимает первое место в группе В. У Австрии 4 очка и седьмая позиция.

В следующем туре Финляндия 24 мая сыграет с Чехией. А Австрия 23 июня предстоит игра против Великобритании.

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