Финляндия победила Австрию на чемпионате мира по хоккею
Финляндия победила Австрию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Финляндия
АвстрияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Финляндия победила Австрию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Игра завершилась со счетом 3:0.
В составе Финляндии отличились Тони Раяла, Микаэль Гранлунд и Валттери Филппула.
Финляндия набрала 16 очков и занимает первое место в группе В. У Австрии 4 очка и седьмая позиция.
В следующем туре Финляндия 24 мая сыграет с Чехией. А Австрия 23 июня предстоит игра против Великобритании.