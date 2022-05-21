Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Италия
Словакия
02
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Норвегия
Чехия
02
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Канада
Швейцария
36
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Австрия
Финляндия
03
Хоккей. НХЛ
22.05
Сент-Луис
Колорадо
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:20
Дания
Франция
30
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:20
США
Швеция
ОТ
32
Все события
Хоккей. Хоккей. ЧМ. Последние результаты
16:20
Канада
Швейцария
36
16:20
Австрия
Финляндия
03
12:20
Дания
Франция
30
12:20
США
Швеция
ОТ
32
20.05
Казахстан
Словакия
34
20.05
Латвия
Австрия
Б
43
20.05
Германия
Италия
94
20.05
Великобритания
Финляндия
06
Хоккей. Хоккей. ЧМ. Все результаты
19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Швейцарии по хоккею уверенно обыграла Канаду в матче чемпионата мира — 2022

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 6:3 (3:3, 1:0, 2:0).

Швейцария
КанадаЧМ по хоккею: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Ледовый дворец».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тимо Майер, Пиус Зутер, Нико Хишир, Йонас Зигенталер, Дин Кукан и Михаэль Фора. У канадцев голы забили Кент Джонсон, Адам Лаури и Дрейк Батерсон.

Сборная Швейцарии вышла на чистое первое место в группе А, заработав 15 очков после пяти проведённых матчей. Канада имеет в своём активе 12 баллов за пять игр, занимая вторую строчку.

В следующем матче швейцарцы сыграют с Францией (22 мая, начало — в 20:20 мск), Канада встретится со сборной Дании (23 мая, 20:20 мск).

Читайте также
Канада
3:6
3:3, 0:1, 0:2
Швейцария
 Самые горячие фото. Что выкладывают спортсменки у себя в соц сетях
Первый скандал на ЧМ! Чехи выгнали игрока из сборной из-за поведения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь