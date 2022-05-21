Сборная Швейцарии по хоккею уверенно обыграла Канаду в матче чемпионата мира — 2022

Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Ледовый дворец».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тимо Майер, Пиус Зутер, Нико Хишир, Йонас Зигенталер, Дин Кукан и Михаэль Фора. У канадцев голы забили Кент Джонсон, Адам Лаури и Дрейк Батерсон.

Сборная Швейцарии вышла на чистое первое место в группе А, заработав 15 очков после пяти проведённых матчей. Канада имеет в своём активе 12 баллов за пять игр, занимая вторую строчку.