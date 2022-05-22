Казахстан сделал камбэк, но остался без победы на ЧМ-2022 по хоккею

Встреча группы А завершилась со счетом в 5:4 пользу немцев. Хотя по ходу игры подопечные Юрия Михайлиса дважды вели.
Сначала на второй минуте игры Роман Старченко вывел Казахстан вперед, но через две минуты Йонас Мюллер сравнял счет. Затем на 15-й минуте Казахстан усилиями Егора Петухова вновь повел, но немцам хватило меньше 30 секунд, чтобы отыграться, — отличился Леонхард Пфедерль. А за минуту до перерыва Даниэль Фишбух и вовсе вывел Германию вперед.
В начале второго периода немцы реализовали большинство, и Лукас Райхел (25-я) удвоил преимущество команды. Однако за 30 секунд до перерыва Павел Акользин сократил отставание до минимума.
В дебюте заключительного периода счет стал равным. Шайбу на свой счет записал Никита Михайлис (41-я). Но на 47-й минуте Язин Элиц вновь вывел Германию вперед.
Таким образом, Казахстан потерпел шестое поражение кряду и с нулем очков замыкает турнирную таблицу. Заключительный матч на ЧМ-2022 подопечные Михайлиса проведут 23 мая против Италии (1).