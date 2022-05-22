Михайлис объяснил провал Казахстана на ЧМ-2022 и рассказал о потерях

По ходу игры казахстанские хоккеисты дважды вели, сделали камбэк, но в итоге уступили со счетом 4:5.
— Нам не хватает дисциплины, потому что команда настроена по-боевому, и выходит и показывает хороший хоккей против лучших сборных мира. Парни здорово отдаются каждому моменту, стараются, но дисциплина опять подводит — удаления ненужные. Это портит игру, это придает усталости нашим спецбригадам, которые играют в меньшинстве. В меньшинстве мы, конечно, должны играть лучше.
— В третьем периоде не видели Джесси Блэкера, еще по Кириллу Савицкому шайба попала… Что известно по их состоянию?
— Пока ничего неизвестно, работают с ними. Позже будем знать результаты.
Таким образом, Казахстан потерпел шестое поражение кряду и с нулем очков замыкает турнирную таблицу. Заключительный матч на ЧМ-2022 подопечные Михайлиса проведут 23 мая против Италии (1).