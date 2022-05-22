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20:46 (мск), источник: Vesti.kz

Михайлис объяснил провал Казахстана на ЧМ-2022 и рассказал о потерях

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал поражение от Германии в матче группового этапа чемпионата мира-2022 по хоккею. Его слова приводит пресс-служба КФХ.

Казахстан
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По ходу игры казахстанские хоккеисты дважды вели, сделали камбэк, но в итоге уступили со счетом 4:5.

— Нам не хватает дисциплины, потому что команда настроена по-боевому, и выходит и показывает хороший хоккей против лучших сборных мира. Парни здорово отдаются каждому моменту, стараются, но дисциплина опять подводит — удаления ненужные. Это портит игру, это придает усталости нашим спецбригадам, которые играют в меньшинстве. В меньшинстве мы, конечно, должны играть лучше.

— В третьем периоде не видели Джесси Блэкера, еще по Кириллу Савицкому шайба попала… Что известно по их состоянию?

— Пока ничего неизвестно, работают с ними. Позже будем знать результаты.

Таким образом, Казахстан потерпел шестое поражение кряду и с нулем очков замыкает турнирную таблицу. Заключительный матч на ЧМ-2022 подопечные Михайлиса проведут 23 мая против Италии (1).

Казахстан
4:5
2:3, 1:1, 1:1
Германия
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