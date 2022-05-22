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22 мая, источник: ТАСС

Сборная Швеции разгромила команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 22 мая. Сборная Швеции по хоккею разгромила команду Норвегии со счетом 7:1 в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в воскресенье в Тампере (Финляндия).

Швеция
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе шведской сборной отметились Джейкоб Петерсон (12-я и 29-я минуты), Вильям Нюландер (28), Расмус Асплунд (32, 50), Лукас Уолмарк (38) и Макс Фриберг (44). У норвежцев отличился Тобиас Фладебю (41).

Сборная Швеции одержала пятую победу на чемпионате мира и располагается на втором месте в турнирной таблице группы В, набрав 15 очков. Норвежцы занимают шестое место с пятью очками. В заключительном туре группового этапа шведы сыграют с латвийцами, норвежцы — с американцами, обе встречи пройдут 24 мая.

В матче группы А сборная Швейцарии выиграла у команды Франции со счетом 5:2. Швейцарцы одержали шестую победу подряд и занимают первое место в таблице, набрав 18 очков в шести матчах, французы с пятью очками идут на шестом месте. В заключительном туре группового этапа 24 мая швейцарцы сыграют против немцев, французы встретятся с канадцами.

В группе A выход в плей-офф гарантировали сборные Швейцарии, Германии и Канады, в группе B — команды Финляндии и Швеции.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных. По итогам кругового турнира в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Турнир завершится 29 мая. Действующими победителями турнира являются канадцы.

Решением Международной федерации хоккея (IIHF) сборные России и Белоруссии не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменили команды Франции и Австрии.

Швеция
7:1
1:0, 4:0, 2:1
Норвегия
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