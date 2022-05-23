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15:05 (мск), источник: Sport24

Россию не пустили на чемпионат мира, но его все равно разрывает русский! Мальгин ведет Швейцарию к золотым медалям

Денис — второй бомбардир турнира в Финляндии.

ШвейцарияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Россия впервые с 1962 года на играет на чемпионате мира, и предсказуемо турнир в Финляндии не вызывает большого интереса в нашей стране. Поэтому вполне вероятно, что вы могли пропустить некоторые яркие матчи и впечатляющие перформансы отдельных игроков. Например, Денис Мальгина — редкого игрока с российскими корнями, кто принимает участие в ЧМ-2022.

Прямо сейчас Швейцария — лучшая команда чемпионата мира. Эта сборная дважды в XXI веке добиралась до финала, ее внутренний чемпионат котируется чуть ниже КХЛ, а швейцарских легионеров все больше и больше становится в сильнейшей лиге мира. Вот и на турнир в Финляндию приехали семь представителей НХЛ. Но круче Хишира, Майера и Сутера играет парень с пермскими корнями.

За шесть матчей группового этапа у Швейцарии 0 поражений. 18 очков — это стопроцентный результат. К нему можно было бы относиться слегка снисходительно, учитывая статус соперников, но среди прочих на пути у «европейских канадцев» были канадцы настоящие. В зрелищном матче с действующими чемпионами мира команда Мальгина победила 6:3, а сам Денис отдал две голевые передачи.

На счету Мальгина 10 (4+6) в шести играх. Он лучший бомбардир своей команды и второй по результативности на турнире. Уступает русский швейцарец только чеху Роману Червенке, который как и он выступает в чемпионате Швейцарии. Шанс догнать и перегнать экс-форварда СКА и «Авангарда» у Дениса будет в матче со сборной Германии, которым команда из страны белого креста завершит групповой этап.

Источник: AP 2022

Если чех Червенка немало поиграл в России, то Мальгин, если говорить о профессиональном уровне, этим похвастаться не может. На драфте КХЛ, когда он еще существовал, его выбрал ЦСКА под 12-м номером. Однако, когда «армейцы» всерьез рассматривали вариант с подписанием швейцарца, они забраковали его из-за скромных габаритов. Рост русского швейцарца — 182 сантиметра, тогда как ЦСКА последних лет делает ставку на больших и сильных форвардов.

«КХЛ — хороший вариант для продолжения карьеры, если поступит предложение от команды, ставящей серьезные задачи. Но пока я иду шаг за шагом. Сначала Олимпиада, потом выступление за “Цюрих” в плей-офф, надеюсь попасть в сборную на чемпионат мира и потом рассчитываю еще раз попробовать себя в НХЛ», — говорил Денис еще перед отправлением в Пекин со сборной Швейцарии.

На Олимпиаде швейцарцы вылетели в четвертьфинале от будущих чемпионов финнов. Сам Мальгин провел не самый удачный турнир: в 3 матчах забросил одну шайбу, но именно она помогла сенсационно обыграть чехов. Из-за коронавируса он пропустил начало турнира, в том числе матч против сборной России. А вот с «Цюрихом» нападающий провел выдающийся плей-офф, но в финале все-таки уступил «Цугу». Тогда как Мальгин забросил больше всех шайб — 9.

Мальгин в это межсезонье мог бы стать желанной трансферной целью для многих команд КХЛ, но не только желание вновь попробовать себя в НХЛ, но и изменившаяся ситуация в мире сводит этот сценарий на нет. Скорее всего команда «Вымпел-97» так и останется единственной командой в России, за которую выступал сын известного российского центрфорварда Альберта Мальгина. Когда Мальгин-старший бывал на родине, его сын занимался в этой местной детской команде, а его напарником был Евгений Митякин, выступающий ныне за «Нефтехимик».

Но как семья Мальгиных оказалась в Швейцарии? И почему Мальгин-младший играет не за Россию?

Источник: AP 2022

На самом деле, с нашей страной Дениса сейчас связывает только дедушка с бабушкой, оставшиеся в Перми. Да русский язык, на котором разговаривают в семье. Родился Денис в городе Ольтен, куда его отец приехал играть из Словении в 1993 году. Хоккеем он всерьез начал заниматься в Биле, где Мальгин-старший работал тренером, а профессиональная карьера нынешнего лидера сборной Швейцарии связана с «Цюрихом». До поры до времени у него был русский паспорт и вариант с игрой за сборную России всерьез рассматривался на семейном совете, но выбор пал в пользу Швейцарии. Да и российского гражданства у Мальгина больше нет.

«Вариант был, да и желание было. Но там вмешались обстоятельства, о которых я не знал сначала. Несколько лет назад был разговор: ко мне в Швейцарию приехали люди из российской сборной, спросили, хочу ли я приехать на сбор, показать себя. Но как я потом узнал, нужно было, если я правильно помню, как минимум три года играть в России, чтобы иметь право выступать за национальную команду. У меня не было такой возможности, поэтому больше разговоров таких не было. А уже затем я попал в швейцарскую молодежку», — говорил Денис.

На Олимпиаде встретиться с Россией Мальгину не удалось, но в своей карьере он все-таки играл против своей исторической родины. Было это дважды. На МЧМ-2015 он не просто не смог забить Игорю Шестеркину, но и вместе со всей швейцарской молодежкой потерпел жесточайшее поражение — 0:7! Бучневич, Барбашев и Толчинский просто издевались над его командой. А вот за полгода до этого на юниорском чемпионате мира швейцарцы во главе с Мальгиным вынесли нашу команду в четвертьфинале — 5:0! Денис забросил одну из шайб в ворота Ильи Самсонова, добавив к этому передачу.

«Они не сильно отличаются от игр с Чехией или Данией. Можно только перекинуться с кем-то парой фраз на русском. В детстве мне нравились российские игроки — Александр Овечкин, Павел Дацюк», — рассказывает Мальгин о значимости матчей с Россией.

Когда еще швейцарцу с российскими корнями представится шанс сыграть против России — предсказать невозможно. Сам он, скорее всего, попробует со второй попытки покорить НХЛ, и если ему это удастся, Денис окажется не самым частым гостем на чемпионатах мира. Что до нашей сборной, то сроки ее возвращения на международную арену и вовсе предсказать невозможно. А пока сборная России находится в изгнании, у Мальгина и другого русского швейцарца Филиппа Курашева есть реальный шанс впервые в истории альпийского хоккея выиграть чемпионат мира. И тогда у этого золота точно будет российский след.

Швейцария
5:2
0:2, 3:0, 2:0
Франция
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