Чехи обыграли США и вышли в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Встреча группы B, прошедшая в понедельник в Тампере, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу чехов. Шайбу забросил Матей Блюмел на 8-й минуте.

Вратарь сборной Чехии Карел Веймелка оформил свой первый «сухой» матч на чемпионате мира, отразив 24 броска в створ.

Сборная Чехии набрала 13 очков после шести матчей и обеспечила себе минимум третье место в таблице по итогам группового этапа. Команда США (10 очков) идет на четвертой строчке, опережая занимающую пятую позицию сборную Латвии на два балла. В заключительном матче в группе чехи встретятся с финнами, а американцы — с норвежцами. Обе игры пройдут 24 мая.