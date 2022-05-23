Чехи обыграли США и вышли в плей-офф чемпионата мира по хоккею
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сборная Чехии обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Финляндии и обеспечила себе выход в ¼ финала турнира.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сборная Чехии обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Финляндии и обеспечила себе выход в ¼ финала турнира.
Встреча группы B, прошедшая в понедельник в Тампере, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу чехов. Шайбу забросил Матей Блюмел на 8-й минуте.
Вратарь сборной Чехии Карел Веймелка оформил свой первый «сухой» матч на чемпионате мира, отразив 24 броска в створ.
Сборная Чехии набрала 13 очков после шести матчей и обеспечила себе минимум третье место в таблице по итогам группового этапа. Команда США (10 очков) идет на четвертой строчке, опережая занимающую пятую позицию сборную Латвии на два балла. В заключительном матче в группе чехи встретятся с финнами, а американцы — с норвежцами. Обе игры пройдут 24 мая.
Чемпионат мира завершится 29 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея. Место российской команды заняла сборная Франции, белорусов заменили австрийцы.