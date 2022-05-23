Казахстан одержал первую победу на ЧМ-2022 по хоккею и остался в элите

В заключительном матче турнира казахстанцы обыграли прямых конкурентов со счетом 5:2 и набрали первые очки в Финляндии. Этот результат позволил набрать три очка и обойти итальянцев в таблице группы А.

Счет на 12-й минуте открыл Кертис Волк, отличившись в большинстве, а затем забивали Валерий Орехов (16), Алихан Асетов (25), Роман Старченко (44) и Никита Михайлис (47).

В конце второго периода травму в столкновении получил Михаил Рахманов, а итальянец Дилан Ди Перна был подвергнут дисциплинарному штрафу (5+10).