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23 мая, источник: Vesti.kz

Михайлис высказался о победе на ЧМ-2022 по хоккею и контракте со сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис высказался о первой победе на ЧМ-2022, которая помогла сохранить прописку в элитном дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанцы обыграли в последнем матче группового раунда Италию, что позволило уйти с последнего места в таблице.

— Хорошая игра, самое главное, что ребята справились с эмоциями, отдохнули хорошо и были готовы играть, — цитирует Михайлиса пресс-служба федерации хоккея. — Мы сегодня полностью контролировали игру, хорошее было взаимодействие между партнерами, хорошие, красивые голы. В обороне надежно сыграли, да, были ошибки, но команда друг друга поддерживала и выручала партнеров.

— Многие болельщики сравнивают с прошлогодним результатом.

— Но я уже объяснял, это разные чемпионаты мира и разная подготовка у всех команд. Нам не хватило товарищеских игр и уже по ходу турнира набирали обороты. Здесь в нашей группе были очень сильные команды, усилились игроками из НХЛ. Мы играли с ними на равных, но опять же не было той концентрации, мы пропускали голы и дисциплины.

— Пять минут было в большинстве, но удалось всего одну шайбу забить, так хорошо оборонялись итальянцы?

— Скорее нет, выходили и хотели довести до верного — до гола. Попросили ребят не торопиться, быть в хорошем движении. Чтобы вывести на ударную партнера, сделать хорошую передачу. Игроки Италии тоже оборонялись, где-то перекрывали эти передачи. По крайней мере один гол забили.

— Продолжаете работу в сборной?

— Не знаю, отдыхать будем сейчас, потом уже заключать контракты.

Казахстан
5:2
2:1, 1:1, 2:0
Италия
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