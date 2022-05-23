Михайлис высказался о победе на ЧМ-2022 по хоккею и контракте со сборной Казахстана

Казахстанцы обыграли в последнем матче группового раунда Италию, что позволило уйти с последнего места в таблице.



— Хорошая игра, самое главное, что ребята справились с эмоциями, отдохнули хорошо и были готовы играть, — цитирует Михайлиса пресс-служба федерации хоккея. — Мы сегодня полностью контролировали игру, хорошее было взаимодействие между партнерами, хорошие, красивые голы. В обороне надежно сыграли, да, были ошибки, но команда друг друга поддерживала и выручала партнеров.

— Многие болельщики сравнивают с прошлогодним результатом.

— Но я уже объяснял, это разные чемпионаты мира и разная подготовка у всех команд. Нам не хватило товарищеских игр и уже по ходу турнира набирали обороты. Здесь в нашей группе были очень сильные команды, усилились игроками из НХЛ. Мы играли с ними на равных, но опять же не было той концентрации, мы пропускали голы и дисциплины.

— Пять минут было в большинстве, но удалось всего одну шайбу забить, так хорошо оборонялись итальянцы?

— Скорее нет, выходили и хотели довести до верного — до гола. Попросили ребят не торопиться, быть в хорошем движении. Чтобы вывести на ударную партнера, сделать хорошую передачу. Игроки Италии тоже оборонялись, где-то перекрывали эти передачи. По крайней мере один гол забили.

— Продолжаете работу в сборной?