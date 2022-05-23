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23 мая, источник: Спорт РИА Новости

Сборная Канады впервые в истории проиграла датчанам в матче ЧМ по хоккею

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сборная Канады проиграла команде Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии.

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АвстрияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы A завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу датчан. У победителей шайбы забросили Маркус Лауридсен (10-я минута), Петер Регин (15) и Матиас Бау (53). У канадцев отличились Макс Комтуа (23) и Райан Грейвз (57).

Сборная Канады опустились на четвертое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Датчане (12 очков) поднялись на третью строчку, обойдя канадцев по личным встречам. В заключительном матче группового этапа канадские хоккеисты 24 мая сыграют против французов, сборная Дании в тот же день сыграет против словаков.

В параллельном матче группы B сборная Великобритании проиграла команде Австрии со счетом 3:5 (1:0, 1:0, 1:5) и, потерпев семь поражений, лишилась места в элитном дивизионе чемпионата мира.

Чемпионат мира завершится 29 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея. Место российской команды заняла сборная Франции, белорусов заменили австрийцы.

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