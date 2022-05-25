Предпоследняя строчка вместо борьбы за плей-офф — это печально, но ожидаемо: 5 причин неудач Казахстана на ЧМ

Групповой этап Чемпионата мира по хоккею-2022 официально завершен. Наша сборная не вышла в плей-офф, выиграв лишь один матч из семи. Теперь хоккеисты разъезжаются по домам, и мы увидим их через 2 месяца в расположении своих клубов.

После хорошего прошлогоднего выступления сборной Казахстана на Чемпионате мира у многих болельщиков, включая и меня, были прекрасные ожидания от турнира в Хельсинки.

По факту получили ситуацию, когда основной задачей оказалось сохранение места в элите, а не попадание в топ-8. Не обязательно читать комментарии в официальных инстаграм-аккаунтах «Барыса» и Федерации, чтобы понять, что болельщики и журналисты виновниками неудовлетворительного выступления сделали тренерский штаб и игроков. Часть ответственности, безусловно, лежит на них, но есть и другие факторы, о которых почти не говорят.

Отсутствие нормальной подготовки

Многие игроки сборной, входящие в состав «Барыса», сыграли последний матч 9 марта. Пятая игра первого раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга» (1:3), после которой «Барыс» официально завершил сезон. Да, пять человек еще сыграли несколько матчей за «Номад», но костяк команды все же был не задействован.

Первый матч на ЧМ состоялся 14-го мая, до этого были два товарняка с Латвией. То есть большинство хоккеистов провели без игровой практики почти два месяца.

Что делали в это время наши конкуренты? Правильно, готовились через игры. Те же итальянцы сыграли шесть товарищеских матчей, начав 23 апреля. У датчан контрольных встреч набралось восемь штук, они начали «разминаться» за месяц до турнира. Вот и подумайте, в какой форме приехали на турнир игроки других сборных.

Нельзя сказать, что Казахстан провалил чемпионат. Четыре из шести матчей мы проиграли в одну шайбу, то есть борьба шла до последнего. Наши действительно прибавляли от игры к игре, откровенно неудачным стал лишь стартовый матч с Данией.

Поздний приезд игроков

В этом году в расширенную заявку сборной своих ребят делегировали сразу 14 клубов из Казахстана, России и Финляндии. На моей памяти это впервые, вариативность — это круто. Мы привыкли к тому, что солидное представительство «Барыса» обычно разбавлялось несколькими игроками из «Торпедо» и «Сарыарки». А тут, в том числе, КХЛ представлена в сборной большими клубами, типа ЦСКА, «Ак Барса», «Авангарда» и «Металлурга», игравшими поздние стадии плей-офф.

Успели ли приехавшие в расположение сборной за неделю до турнира игроки адаптироваться? Ведь сезон ведущие игроки типа Дитца, Акользина, Панюкова играли по иным схемам, не получив времени перестроиться на сборную. Раньше мы ругались, что нельзя делать «Барыс» базовым клубом. А теперь получается «команда одной раздевалки» все же лучше?

Вопросы вне льда

Из года в года сборная Казахстана тренируется в столице на базе «Барыса» — «Барыс Арене». Никаких разговоров, это лучшая арена в стране и работа в таких условиях доставляет удовольствие.

Но является ли нормальной ситуация, когда игроки не обеспечены ужином в отеле, а вынуждены брать еду с арены, греть ее в микроволновке, стоящей в общем коридоре. С одной стороны — мелочь. Ну что стоит игрокам подогреть еду и поесть у себя в номере? Но слышали ли вы о таких порядках в других командах? Я думаю, что нет. Это же главная команда страны.

Игровые потери

Очевидно, что сборная не досчиталась нескольких ключевых игроков, это тоже стало фактором. Евгений Рымарев провел пять чемпионатов мира в элитном дивизионе, это игрок топ-6, который должен был выходить с Романом Старченко в спецбригаде большинства. Но он получил травму в ходе сборов.

Иван Степаненко и Алексей Маклюков. В минувшем году защитник «Бейбарыса» стал одним из самых надежных игроков сборной на турнире в Риге. Кроме него из «домоседов» в заявке остались только Егор Шалапов и дебютант мировых первенств Адиль Бекетаев. Алексей Маклюков стал еще большей потерей. На протяжении четырех лет в «Барысе» он был одним из ключевых защитников, а в этой кампании дошел до финала Кубка Гагарина с «Металлургом». Но ужасная травма оставила Маклюкова вне турнира. Его опыта явно не хватало.

Никита Бояркин. Тема с привлечением иностранных голкиперов в последние два года сыграла со сборной плохую шутку. В 21-м Карлссон отказался ехать, вместо него первым номером заявили Бояркина. Никита выдал отличный турнир и заслуженно пошел на повышение в «Барыс». В этом сезоне согласно инсайдам и разговорам рассчитывали на Ортио — он «отвалился», затем на Бояркина — получил травму. В итоге Андрея Шутова буквально бросили под танки. Человек сыграл 62 минуты за сезон в КХЛ, в конце сезона его вообще пуляли из Астаны в Караганду и обратно. Вам 24 года и у вас не сезон, а американские горки.

А какой смысл было тащить Кудрявцева? Сергей провел хороший сезон в ВХЛ, который явно выше, чем ОЧРК, но так и не получил шанса в сборной.

Скандалы вокруг « Барыса “

Выступление национальной команды на Чемпионате мира в элитном дивизионе — это праздник для всех: болельщиков, прессы, игроков и так далее. Однако не исключено, что игроки были больше озабочены не подготовкой к турниру, а ожиданием своей зарплаты и давлением по поводу съемных квартир, за которые не рассчитался клуб, а выслушивали они.

P.S . Небольшая ложка меда

Валерий Орехов едет в «Металлург». Это очень круто! Орехов является продуктом системы «Барыса», переехав в детстве в столицу из Сатпаева, прошел все команды системы клуба, начиная с ДЮСШ.

И, похоже, что вдохновленный скорым переездом в топ-клуб, Орехов летал по площадке на ЧМ и стал лучшим бомбардиром сборной на Чемпионате мира. Это уже четвертый игрок «Барыса», переезжающий в Магнитогорск за последний год.