Определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею

В составе сборной Словакии шайбы забросили Томаш Татар (10-я и 20-я минуты), Павол Регенда (22, 60), Мислав Росандич (33), Юрай Слафковский (39) и Шимон Немец (59). У датчан отличился Йоаким Бликфельд (48).

Благодаря победе с разницей более чем в две шайбы сборная Словакии гарантировала себе четвертое место в группе А с 12 набранными очками. Столько же у сборной Канады, которая победила словаков в личной встрече (5:1) и займет третье место в таблице, и команды Дании. Канадцы имеют наилучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб в личных встречах между тремя командами (плюс три), у словаков — плюс два, у датчан — минус пять. Позднее во вторник в группе А заключительный матч проведут канадцы и французы.

В четвертьфинале чемпионата мира сыграют сборные Швейцарии и Германии, занявшие первое и второе место в группе А соответственно, а также команды Канады и Словакии. В группе В сборная США победила команду Норвегии (4:2), сборные Швеции, Финляндии, Чехии и США вышли в четвертьфинал. Сборная Швейцарии сыграет против американцев в четвертьфинале, остальные пары определятся позднее во вторник после встречи между чехами и финнами.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных. По итогам кругового турнира в четвертьфинал выходят по четыре лучшие команды каждой группы. Турнир завершится 29 мая. Действующими победителями турнира являются канадцы.