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Хоккей. Хоккей. ЧМ. Все результаты
01:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились все четвертьфинальные пары на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Стали известны все пары ¼ финала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

В плей-офф турнира вышли по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборная Швейцарии (первое место группы A) сыграет против американцев (четвертое место группы B), команда Финляндии (первое место группы B) встретится со словаками (четвертое место группы A), сборная Германии (второе место группы A) — с чехами (третье место группы B), а шведы (второе место группы B) — с канадцами (третье место группы A).

Четвертьфинальные встречи пройдут 26 мая.

Чемпионат мира завершится 29 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея. Место российской команды заняла сборная Франции, белорусов заменили австрийцы.

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