Определились все четвертьфинальные пары на чемпионате мира по хоккею

В плей-офф турнира вышли по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборная Швейцарии (первое место группы A) сыграет против американцев (четвертое место группы B), команда Финляндии (первое место группы B) встретится со словаками (четвертое место группы A), сборная Германии (второе место группы A) — с чехами (третье место группы B), а шведы (второе место группы B) — с канадцами (третье место группы A).