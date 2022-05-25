Чешские фанаты нашли способ обойти правила ИИХФ и вывесить флаг Украины на ЧМ-2022

Отметим, что во время матча чемпионата мира по хоккею — 2022 между сборными Чехии и Латвии болельщики вывесили украинский флаг. Фанаты чешской команды решили таким образом выразить поддержку Украине. Тем не менее уже через пять минут после этого его пришлось снять, так как в эту ситуацию быстро вмешались стюарды и сняли флаг. Объясняется это решение правилами ИИХФ — на матчах чемпионата мира должны присутствовать флаги лишь тех стран, которые принимают участие в турнире.