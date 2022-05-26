Тардиф: IIHF хочет скорого возвращения России и Белоруссии в хоккейную семью

«Мы хотим находиться в контакте с ними. Вот почему не хотим приостанавливать работу федераций и их делегаций. Мы хотим, чтобы как можно скорее все было хорошо и они вернулись в нашу семью», — сказал Тардиф.

«Мы общаемся вместе, контактируем друг с другом, потому что это важно. Поэтому я и хотел, чтобы их представители присутствовали на конгрессе, пускай виртуально. Как я уже сказал, мы хотим сохранить их в семье, и все разделяют мою точку зрения», — добавил он.

28 февраля IIHF объявила о недопуске российских и белорусских команд к участию в международных соревнованиях под своей эгидой. IIHF также объявила о переносе молодежного и взрослого чемпионатов мира, которые должны были пройти в России в 2023 году.

Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что сборные России и Белоруссии с большой долей вероятности пропустят чемпионат мира 2023 года, если он пройдет в Финляндии и Латвии. Заявка обеих стран является единственной.