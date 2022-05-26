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16:01 (мск), источник: ТАСС

Тардиф: IIHF хочет скорого возвращения России и Белоруссии в хоккейную семью

ТАМПЕРЕ /Финляндия/, 26 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) хочет, чтобы российские и белорусские спортсмены как можно скорее смогли участвовать в международных соревнованиях. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы хотим находиться в контакте с ними. Вот почему не хотим приостанавливать работу федераций и их делегаций. Мы хотим, чтобы как можно скорее все было хорошо и они вернулись в нашу семью», — сказал Тардиф.

«Мы общаемся вместе, контактируем друг с другом, потому что это важно. Поэтому я и хотел, чтобы их представители присутствовали на конгрессе, пускай виртуально. Как я уже сказал, мы хотим сохранить их в семье, и все разделяют мою точку зрения», — добавил он.

28 февраля IIHF объявила о недопуске российских и белорусских команд к участию в международных соревнованиях под своей эгидой. IIHF также объявила о переносе молодежного и взрослого чемпионатов мира, которые должны были пройти в России в 2023 году.

Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что сборные России и Белоруссии с большой долей вероятности пропустят чемпионат мира 2023 года, если он пройдет в Финляндии и Латвии. Заявка обеих стран является единственной.

«Могу пока сказать, что решение о месте проведения соревнований будет принято завтра на конгрессе. Но пока мы были вынуждены заморозить выступление обеих сборных на один год», — отметил глава IIHF.

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