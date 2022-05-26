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26 мая, источник: Спорт РИА Новости

Сборная США по хоккею победила Швейцарию и вышла в ½ финала ЧМ

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной США обыграли команду Швейцарии в матче ¼ финала чемпионата мира в Финляндии.

Швейцария
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Источник: Пресс-служба IIHF

Встреча в Хельсинки закончилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Бен Майерс (12-я, 55-я минуты) и Адам Годетт (17).

Соперником сборной США в полуфинале станет команда Финляндии. На прошлом чемпионате мира американцы завоевали бронзу.

Чемпионат мира завершится 29 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея. Место российской команды заняла сборная Франции, белорусов заменили австрийцы.

Швейцария
0:3
0:2, 0:0, 0:1
США
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