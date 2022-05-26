Сборная Финляндии вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира по хоккею

Встреча ¼ финала, прошедшая в четверг в Тампере, завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). У финнов дубль оформил Марко Анттила (19-я и 24-я минуты), еще по шайбе забросили Сакари Маннинен (45) и Саку Маеналайнен (60). У словаков отличились Адам Сикора (9) и Павол Регенда (16).