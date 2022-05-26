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26 мая, источник: Спорт РИА Новости

Сборная Финляндии вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Сборная Финляндии по хоккею переиграла команду Словакии и вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира.

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Источник: Пресс-служба IIHF

Встреча ¼ финала, прошедшая в четверг в Тампере, завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). У финнов дубль оформил Марко Анттила (19-я и 24-я минуты), еще по шайбе забросили Сакари Маннинен (45) и Саку Маеналайнен (60). У словаков отличились Адам Сикора (9) и Павол Регенда (16).

Сборные России и Белоруссии пропускают чемпионат мира в Финляндии из-за решения Международной федерации хоккея (IIHF), отстранившей команды. Вместо сборной России на турнире выступила команда Франции, а вместо белорусов — австрийцы.

Финляндия
4:2
1:2, 1:0, 2:0
Словакия
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