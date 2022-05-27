Американские студенты грохнули непобедимую Швейцарию, чехи заняли место России. Кто сыграет в полуфиналах ЧМ

Суббота. 28 мая

14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США

18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия

Так выглядят полуфинальные пары чемпионата мира в Финляндии. Молодая американская команда схлестнется с самой опытной сборной этого турнира, а по совместительству действующими олимпийскими чемпионами. А действующие чемпионы мира попали на чехов, которые проводят первый турнир с тренером-иностранцем. Победители этих пар сойдутся в финале, который состоится в воскресенье 29 мая.

Но как сложились эти пары?

Самый выдающийся матч, конечно, провели канадцы со шведами. Они и до начала четвертьфиналов выглядели парой с самой многообещающей вывеской. Но на протяжении 56 минут она себя не оправдывала. Шведы разделывались со статусным соперником даже слишком легко. Но удаление Далина позволило канадцам поднять голову, а фол Нюландера в овертайме подарил путевку в полуфинал. Два гола с пустыми воротами — это фантастика. Очередной выигранный овертайм — уже фирменный почерк. Год назад сборная России это прочувствовала на себе.

У канадцев проснулся Барзал, они показали характер, а этот овертайм стал 21-м из 27, который сборная Канада завершила в свою пользу. Учитывая не только чемпионат мира, но и Кубок мира с Олимпиадой. В общем, звери. Но не меньше, чем восхищаться канадцами, хочется сокрушаться лузерству шведов. С тех пор как Рикарда Гренборга, с которым «Тре крунур» взяли два золото подряд, сменил Йохан Гарпенлев, они не выиграли ни одного матча плей-офф. Шведским болельщикам остается выдохнуть, что тренер, при котором звезды НХЛ неохотно ездили в сборную, а сама команда играла в несвойственном ей стиле, уходит со своего поста.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7wZguFVywLg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сколько Кари Ялонен продержится на своем посту, сказать сложно. Финн во главе сборной Чехии — история нетипичная, где-то даже экзотичная. Но пока делать выводы насчет того, насколько он эффективнее местных специалистов, рано. Чехи пока обыграли в плей-офф только немцев, что сложно считать достижением. Особенно когда в твоей колоде есть такой мастер как Давид Пастрняк. А вот заруба с родоначальниками хоккея — это хороший тест для Ялонена и его команды. Но даже бронзовые медали станут для них успехом. Пока же все выглядит так, что чехи в четверке лучших команд планеты заняли место России. Напомним, что в рейтинге ИИХФ наша сборная перед этим турниром занимала третью позицию.

Подопечные другого Ялонена — Юкки — ничем не удивили. Ведь разве может еще кого-то удивить преображение Марко Анттилы из чекера в снайпера? Долговязый ветеран мало чем выделяется в играх за клуб, но, надевая форму национальной команды, начинает штамповать важные, а порой и судьбоносные голы. В момент, когда олимпийские чемпионы «горели» 0:2, он отгрузил словакам дубль, а мог и хет-трик оформить. Молодая и симпатичная сборная Словакии в очередной раз намекнула на свое светлое будущее, но обыгрывать финнов с их отлаженной годами системой пока рано. Возможно, не хватило словакам голов Юрая Слафковски — вундеркинда, который с 9 (3+6) стал лучшим бомбардиром своей команды, но сборная страны, где он играет, ему не покорилась.