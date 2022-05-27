Перенесенный из России чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Латвии и Финляндии
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Выборы прошли на безальтернативной основе.
Выборы прошли на безальтернативной основе.
ТАМПЕРЕ /Финляндия/, 27 мая. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила Латвию и Финляндию в качестве места проведения чемпионата мира 2023 года.
Решение было принято в пятницу на конгрессе IIHF в финском Тампере, сообщает корреспондент ТАСС. Совместная заявка Федерации хоккея Латвии и Финского хоккейного союза была единственной.
IIHF в конце апреля лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге. 8 мая Международная федерация хоккея сообщила, что Венгрия и Словения подали совместную заявку на проведение турнира, позднее заявка была отозвана.