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13:52 (мск), источник: ТАСС

Перенесенный из России чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Латвии и Финляндии

Выборы прошли на безальтернативной основе.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАМПЕРЕ /Финляндия/, 27 мая. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила Латвию и Финляндию в качестве места проведения чемпионата мира 2023 года.

Решение было принято в пятницу на конгрессе IIHF в финском Тампере, сообщает корреспондент ТАСС. Совместная заявка Федерации хоккея Латвии и Финского хоккейного союза была единственной.

IIHF в конце апреля лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге. 8 мая Международная федерация хоккея сообщила, что Венгрия и Словения подали совместную заявку на проведение турнира, позднее заявка была отозвана.

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