Стали известны города и страны, которые примут ближайшие четыре чемпионата мира по хоккею
Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила места проведения чемпионатов мира с 2023 по 2026 год.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила места проведения чемпионатов мира с 2023 по 2026 год.
Ближайший турнир (ЧМ-2023) пройдёт в Финляндии (Тампере) и Латвии (Рига), ЧМ-2024 состоится в чешских городах Прага и Острава, ЧМ-2025 пройдёт в Швеции (Стокгольм) и Дании (Хернинг), а ЧМ-2026 примут Цюрих и Фрибург (Швейцария).
Ранее ИИХФ сообщила о том, что сборные России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира — 2023.
Напомним, международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.
Напомним, в эти дни проходит ЧМ-2022. В полуфинале (суббота, 28 мая) сыграют следующие пары:
14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США;
18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия.