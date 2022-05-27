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15:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны города и страны, которые примут ближайшие четыре чемпионата мира по хоккею

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила места проведения чемпионатов мира с 2023 по 2026 год.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Ближайший турнир (ЧМ-2023) пройдёт в Финляндии (Тампере) и Латвии (Рига), ЧМ-2024 состоится в чешских городах Прага и Острава, ЧМ-2025 пройдёт в Швеции (Стокгольм) и Дании (Хернинг), а ЧМ-2026 примут Цюрих и Фрибург (Швейцария).

Ранее ИИХФ сообщила о том, что сборные России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира — 2023.

Напомним, международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Напомним, в эти дни проходит ЧМ-2022. В полуфинале (суббота, 28 мая) сыграют следующие пары:

14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США;
18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия.

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