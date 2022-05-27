Стали известны города и страны, которые примут ближайшие четыре чемпионата мира по хоккею

Ближайший турнир (ЧМ-2023) пройдёт в Финляндии (Тампере) и Латвии (Рига), ЧМ-2024 состоится в чешских городах Прага и Острава, ЧМ-2025 пройдёт в Швеции (Стокгольм) и Дании (Хернинг), а ЧМ-2026 примут Цюрих и Фрибург (Швейцария).

Ранее ИИХФ сообщила о том, что сборные России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира — 2023.

Напомним, международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.