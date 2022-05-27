ИИХФ подтвердила, что МЧМ-2023 вместо России примет Канада
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Международная федерация хоккея на официальном сайте подтвердила, что МЧМ-2023 вместо России примет Канада.
Международная федерация хоккея на официальном сайте подтвердила, что МЧМ-2023 вместо России примет Канада.
Изначально МЧМ-2023 должен был пройти в Омске и Новосибирске, но 28 февраля 2022 года совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение турнира.
Турнир пройдет в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.