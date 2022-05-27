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Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
16:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ИИХФ подтвердила, что МЧМ-2023 вместо России примет Канада

Международная федерация хоккея на официальном сайте подтвердила, что МЧМ-2023 вместо России примет Канада.

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Источник: AP 2022

Изначально МЧМ-2023 должен был пройти в Омске и Новосибирске, но 28 февраля 2022 года совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение турнира.

Турнир пройдет в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

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