Катастрофа российского хоккея усугубляется. Сборную выкинули из элитного дивизиона и отстранили от ЧМ-2023

Трагедия российского хоккея продолжается.

После начала военной спецоперации на Украине сборная России оказалась в международном бане. Сначала наших парней отстранили от участия в чемпионате мира 2022 года, который в эти дни проходит в Финляндии. Затем без мирового первенства осталась молодежная сборная, а Новосибирск и Омск, готовившиеся принять МЧМ в конце 2022 года, лишились такой возможности. Для регионов проведение этого турнира могло бы стать началом настоящего хоккейного бума и прекрасной возможностью для развития городской инфраструктуры, но теперь о больших спортивных турнирах нам остается только мечтать.

Казалось, на этом фестиваль запретов в отношении сборной России подошел к концу. Но сегодня, 27 мая, конгрессе ИИХФ был принят очередной пакет ограничений, направленных против нашей национальной команду:

Чемпионат мира 2023 года, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, пройдет в Риге и Тампере;

Сборная России будет переведена из элитного в первый дивизион;

Наша сборная отстранена от участия в чемпионате мира 2023 года;

Также сборная России не сможет принять участие в МЧМ, ЮЧМ и турнирах по женскому хоккею, которые пройдут в 2023 году.

«Если мы над этим не работаем, значит ожидать можно все, что угодно. Чему здесь удивляться? Одной надежды мало. Чтобы добиться результата, надо делать хотя бы что-то. Раз нас не допустили, значит ФХР недостаточно аргументировала и отстояла свою позицию.



У России вообще отсутствует какой-либо авторитет в мировом хоккее. Поэтому такие решения и принимаются. И я не знаю, что со всем этим делать. Здесь нельзя искать виноватых», — прокомментировал случившееся легендарный Вячеслав Фетисов.