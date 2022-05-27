Катастрофа российского хоккея усугубляется. Сборную выкинули из элитного дивизиона и отстранили от ЧМ-2023
И снова плохие новости.
И снова плохие новости.
Трагедия российского хоккея продолжается.
После начала военной спецоперации на Украине сборная России оказалась в международном бане. Сначала наших парней отстранили от участия в чемпионате мира 2022 года, который в эти дни проходит в Финляндии. Затем без мирового первенства осталась молодежная сборная, а Новосибирск и Омск, готовившиеся принять МЧМ в конце 2022 года, лишились такой возможности. Для регионов проведение этого турнира могло бы стать началом настоящего хоккейного бума и прекрасной возможностью для развития городской инфраструктуры, но теперь о больших спортивных турнирах нам остается только мечтать.
Казалось, на этом фестиваль запретов в отношении сборной России подошел к концу. Но сегодня, 27 мая, конгрессе ИИХФ был принят очередной пакет ограничений, направленных против нашей национальной команду:
«Если мы над этим не работаем, значит ожидать можно все, что угодно. Чему здесь удивляться? Одной надежды мало. Чтобы добиться результата, надо делать хотя бы что-то. Раз нас не допустили, значит ФХР недостаточно аргументировала и отстояла свою позицию.
У России вообще отсутствует какой-либо авторитет в мировом хоккее. Поэтому такие решения и принимаются. И я не знаю, что со всем этим делать. Здесь нельзя искать виноватых», — прокомментировал случившееся легендарный Вячеслав Фетисов.
Кажется, что в ближайшее время в отношении сборной России хороших новостей ждать не стоит. Остается только догадываться, какой ущерб это нанесет российскому хоккею, а также когда и в каком статусе он вернется на мировую арену.