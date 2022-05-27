В Белоруссии подадут апелляцию на решение IIHF по отстранению хоккеистов

В пятницу IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на чемпионат мира 2023 года, который вместо российского Санкт-Петербурга примет Латвия и Финляндия. Дисциплинарный комитет IIHF должен рассмотреть апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение об отстранении российских сборных от международных турниров 15 июня.

«Как федерация, всегда ставящая интересы своих игроков, тренеров, национального хоккейного сообщества в качестве ключевых приоритетов своей деятельности, ФХБ уже подготовила апелляцию по решению IIHF о приостановке участия наших сборных команд в турнирах под эгидой организации», — говорится в сообщении.

«Вместе с тем мы расцениваем эти ограничения как возможность для развития и роста в других направлениях. Возможно, если бы их не было, мы бы еще долго шли к таким очевидным шагам как интеграция с лидером мирового хоккея — Россией. Совместно с ФХР уже разработана дорожная карта, в которую включены не только турниры для сборных команд, но и сотрудничество на уровне детских и юниорских лиг», — отметили в федерации.