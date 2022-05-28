Сборная Финляндии вышла в финал домашнего чемпионата мира по хоккею

Встреча в Тампере завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). У победителей шайбы забросили Миро Хейсканен (17-я минута), Сакари Маннинен (25), Сами Ватанен (30) и Йоэль Армиа (46). В составе команды США отличились Нэйт Шмидт (2), Шон Фаррелл (27) и Адам Годетт (58).

Финны в 13-й раз сыграют в финале, они трижды становились чемпионами мира (1995, 2011, 2019). В прошлом году команда Финляндии завоевала серебряные медали. Американцы дважды выигрывали чемпионат мира (1933, 1960), по девять раз становились серебряными и бронзовыми призерами. На прошлом чемпионате мира американцы завоевали бронзу.