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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Финляндии вышла в финал домашнего чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду США в полуфинальном матче домашнего чемпионата мира и вышла в финал турнира.

Финляндия
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Источник: Reuters

Встреча в Тампере завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). У победителей шайбы забросили Миро Хейсканен (17-я минута), Сакари Маннинен (25), Сами Ватанен (30) и Йоэль Армиа (46). В составе команды США отличились Нэйт Шмидт (2), Шон Фаррелл (27) и Адам Годетт (58).

В другом полуфинале в субботу сыграют команды Канады и Чехии.

Финны в 13-й раз сыграют в финале, они трижды становились чемпионами мира (1995, 2011, 2019). В прошлом году команда Финляндии завоевала серебряные медали. Американцы дважды выигрывали чемпионат мира (1933, 1960), по девять раз становились серебряными и бронзовыми призерами. На прошлом чемпионате мира американцы завоевали бронзу.

Чемпионат мира завершится 29 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея. Место российской команды заняла сборная Франции, белорусов заменили австрийцы.

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