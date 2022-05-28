Канада унизила Чехию на ЧМ! Теперь турнир ждет надоевший финал
Вслед за олимпийским золотом сборная Финляндии возьмёт домашний титул?
Вслед за олимпийским золотом сборная Финляндии возьмёт домашний титул?
Сегодня на чемпионате мира по хоккею сыграны полуфинальные матчи. В вечернем слоте в Тампере сильнейшего выявляли сборные Канады и Чехии. Соперники достойные, но столкнувшиеся на нынешнем турнире с определёнными сложностями.
Чехи и вовсе едва не завалили групповой этап, умудрившись, например, проиграть сборной Австрии. Вспоминается и скандал с отчисленным из чешской сборной хоккеистом Симоном, но приезд Давида Пастрняка и формирование его тройки с Крейчи и Червенкой многое изменили. Коллектив Кари Ялонена сразу стал грозной силой.
«Когда Пастрняк присоединился к команде, я говорил с Червенкой и Крейчи, что мы должны объединить их в одно звено. Мы хотели отточить игру в большинстве, сегодня это окупилось. Но дело было не только в их голах, а в игре всей команды. Все линии сыграли хорошо, особенно хорошо выступили защитники», — заявил Ялонен.
В свою очередь Канада умудрилась проиграть в группе Дании, а в четвертьфинале совершила сумасшедший камбэк, отыгравшись у шведов со счёта 0:3 и вырвав победу в овертайме. В итоге сборная Канады в седьмой раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира, доходя до этой стадии на каждом турнире после 2014 года, на котором команда вылетела в ¼ финала. Чехи же на аналогичной стадии не испытали особых проблем с немцами (4:1) во многом благодаря своим упомянутым ранее лидерам.
В первом периоде чехи показали, как нужно реализовывать большинство. Уайтклауд за опасную игру высоко поднятой клюшкой получил четыре минуты штрафа. Далее в нетипичной для большинства атаке с ходу Крейчи ворвался в зону и мощно бросил из правого круга вбрасывания — шайба залетела в дальний угол ворот над щитком голкипера. Давид всё сделал просто мастерски, Дриджер мог выручить, но не справился.
Казалось, что стартовые 20 минут так и останутся за чехами, но коллективу Ялонена не стоило забывать прошлый матч. «Кленовые листья» всегда и везде играют до конца. Когда Чехия мысленно уже была в раздевалке, канадцы выиграли борьбу у лицевого борта в чужой зоне. Далее прошла передача на пятак, откуда Козенс с трёх попыток отправил шайбу в ворота Веймелки. В результате на перерыв команды отправились при счёте 1:1 на табло.
Во втором отрезке встречи свою команду подвёл… Пастрняк! Опытный форвард зачем-то полез отвечать сопернику, за что получил две минуты за блокировку. Лаури тут же получил передачу на пятак, резко развернулся к воротам и низом бросил под щитками вратаря. Быстрая и показательная реализация лишнего в лучших традициях жанра.
Не успели чехи прийти в себя, как получили третий гол. Потеря в средней зоне, Мерсер от левого борта прострелил на пятак, где Джонсон, угадав с отскоком, направил шайбу в ворота при уже отыгранном голкипере.
Мы много говорили про Пастрняка, но забыли, что в составе Канады есть Мэтью Барзал. После фола Крейчи лидер атаки канадцев долго готовил кистевой бросок из правого круга вбрасывания. Как оказалось, не зря — шайба залетела в дальнюю девятку.
4:1 после двух периодов — такое отыграть у Канады сложно. В третьей двадцатиминутке унижение чехов продолжилось. Силинджер в контратаке левым краем заехал в зону атаки, не стал искать партнёров, а бросил кистями — получилось точно в дальний угол ворот.
Небольшой шанс вернуться в игру у чехов был после фола Барзала на Вране, после которого судьи назначили буллит, однако переиграть Дриджера форвард не смог.
Канада не успокаивалась. Не смогли чехи зачистить собственный пятак, Козенс бросил с неудобной руки, направив шайбу в угол ворот. Дубль Дилана, а сопернику выписали две минуты за затяжку времени. Дело в том, что челлендж, взятый Ялоненом, не сработал.
6:1 — с таким счётом сборная Канады разгромила соперника и сыграет в финале с финнами. Если честно, то такой финал уже надоел. В свою очередь чехи сразятся с американцами в матче за бронзовые медали.