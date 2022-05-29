Финал чемпионата мира Финляндия — Канада: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Этот финал многие предсказывали еще до начала турнира, так в итоге и получилось. Финны в последние годы стали главной силой в европейском хоккее, а тут они еще и играют при своих болельщиках. «Львы» заняли первое место в своей группе, прошли в ¼ финала Словакию, хотя уступали 0:2. А в полуфинале против финнов вышли США с 4 защитниками. Тут тоже пришлось отыгрываться, но сомнений в победе команды Юкки Ялонена особо не было — 4:3. Сборная Финляндии играет в очень эффективный хоккей, всей пятеркой компактно и атакует, и защищается. Тут есть мастера (экс-хоккеисты «Салавата Юлаева» Маннинен и Хартикайнен, например), но в целом, забить может любое звено, в том числе четвертое с 37-летним Анттилой. А пара защитников из «Далласа» Хейсканен и Линделль — это просто топ.

Для сборной Канады все складывалось не так гладко. Она не впечатляла на групповом этапе (лишь 3-е место), она «горела» 0:3 Швеции перед 3-м периодом в ¼ финала. Но именно по ходу того матча «Кленовые листья» включили режим монстров, перебросали соперника и смогли-таки перевести игру в овертайм. А там уже мастерски разыграли большинство. В полуфинале с Чехией было уже легко — 6:1. В команде Жюльена все выстроено по-другому, чем у финнов. Тут есть четкое первое звено Батерсон — Дюбуа — Казинс, оно набирает большинство очков на турнире. В большинстве еще добавляют голы Барзэл и Лаури. Канадцы стремятся отобрать шайбу у соперника еще в чужой зоне, после этого обычно и возникают голевые моменты.

На что ставить

Финляндия - Канада Сделать ставку

Это третий подряд финал ЧМ для Финляндии и Канады. В 2019-м сильнее были «львы» (3:1), а год назад в Риге победили уже «Кленовые листья» (3:2 в овертайме). Здесь финны могут замахнутся на историю: во-первых, выиграть чемпионат мира на домашнем льду (это мало кому удается), а во-вторых, взять в один год золото и Олимпиады, и ЧМ (как Швеция в 2006-м). Команда у Ялонена опытная, мастеровитая, так что небольшое преимущество на ее стороне. Но можно присмотреться и к тоталу по голам. В двух последних финалах шайб было немного (меньше 5 в основное время), и это неудивительно, учитывая, как финны обычно не дают играть в хоккей своим соперникам. БК Olimpbet на тотал меньше 4,5 в основное время дает коэффициент 2.03.

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