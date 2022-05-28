«Не могу представить русских на ЧМ. Им понадобятся охранники». В Европе снова сходят с ума

27 мая, в пятницу, в неигровой день в финском Тампере состоялся ежегодный конгресс Международной федерации хоккея, который довольно ожидаемо не принёс никаких позитивных известий для российского спорта. Было объявлено, что все наши сборные — то есть мужская, женская, U20, U18 — пропустят чемпионаты мира 2023 года.

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Также некоторым чиновникам из ИИХФ пришла в голову идея — при возвращении сборной России на международную арену предлагается вернуть её не в элитный дивизион, где она играла до отстранения, а в первый — подэлитный. При этом предлагается объединить дивизионы А и В и ввести плей-офф по примеру элитного дивизиона. Та же участь, что и сборную России, настигла наших соседей из Беларуси.

Сегодня в Финляндии прошла пресс-конференция руководителей ИИХФ, на которой боссы мировой федерации хоккея объяснили принятые решения в отношении сборных России и Беларуси, а уже после её завершения первый вице-президент организации чех Петр Бржиза дал любопытное интервью чешскому изданию Hokej.cz, большая часть которого была посвящена размышлениям о судьбе российского хоккея в свете текущей непростой мировой ситуации.

Из него выяснилось, что в Европе продолжают сходить с ума: решения ИИХФ якобы направлены во благо безопасности российских игроков и целостности проведения мировых первенств. А вот идею с отправлением сборной России в первый дивизион после снятия бана Бржиза отверг. Также чиновник объяснил, почему ИИХФ не хочет заниматься разрывом в одностороннем порядке контрактов иностранцев в КХЛ.

Об отсутствии сборной России на ЧМ-2022

«Вне всяких сомнений, сборная России является очень важной частью элитного дивизиона чемпионата мира. На групповой стадии они бы сыграли семь матчей, качество которых не вызывает сомнений. Они приводят с собой как болельщиков, так и партнёров, которые важны для компании Infront (маркетингового агентства, которому принадлежат права на ЧМ. — Прим. “Чемпионата”). Между нами и ними велись переговоры, в которых обсуждалось, будут ли “Газпром” и другие компании оставаться спонсорами турнира. Конечно, их нелегко заменить.



Однако центральное место на чемпионате мира принадлежит самому хоккею. И весь совет ИИХФ поддержал это решение. Отстранение сборной России от участия в турнире — это решение, обеспечивающее безопасность и целостность проведения чемпионата. Я сейчас не могу представить, чтобы русские могли участвовать в турнирах. Представьте себе 18-летних парней, которых сопровождают охранники и подразделение спецназа, чтобы доставить их на арену и обратно. Это не функция спорта».

О том, как российский спорт связан с политическим строем в стране

«Разумеется, мы следим за тем, чтобы любое продвижение спорта… осуществлялось в целях соблюдения принципов нейтралитета. Вне зависимости от ощущений. Конечно, в организации из 82 стран мы неизбежно попадаем во множество конфликтов, где мы не являемся судьями, чтобы их решать. Но основная опасность заключалась в нарушении безопасности, которая ещё никогда не была более очевидной».

О медленной реакции ИИХФ

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«Мы не представляем наши страны. Мы избираемся независимым конгрессом, который избирает нас в Совет ИИХФ для работы во благо хоккея. В совете собраны 13 человек. И в ходе процесса, который начался ещё в сентябре 2020 года, когда мы взяли на себя организацию чемпионата мира, который должен был состояться в Минске, нам также пришлось учиться. Та ситуация произошла впервые в истории столь крупного мирового турнира. И за ней последовали иски от Федерации хоккея Беларуси в отношении ИИХФ. Поэтому все наши решения должны быть обоснованы таким образом, чтобы их невозможно было оспорить. На этом этапе мы подходим к тому моменту, почему процесс идёт медленнее. Я понимаю, что реальное восприятие ситуации требует более быстрого решения, но нам нужно его обосновать. Мы описываем все возможные факторы риска, развитие событий, и только на основе этого Совет ИИХФ принимает решение. В противном случае могло показаться, что мы хотим кого-то дискриминировать».

Как принималось решение по России и Беларуси

«Мы очень решительно отреагировали на ситуацию уже через четыре дня после начала вторжения. Мы объявили, что наше решение об отстранение сборных будет действовать до дальнейшего уведомления и что мы не исключаем следующего пакета санкций. Следующая встреча была посвящена чемпионату мира по хоккею 2023 года, и в то время мы уже работали над сбором документации и фактами, чтобы обосновать наше решение. Неудачное дело в суде может уничтожить всю ИИХФ.



Мы решили, что сборные России и Беларуси не сыграют во всём сезоне-2022/2023. Мы проводим один конгресс ИИХФ в сентябре, а другой в мае. Это даёт нам немного возможностей для прогнозирования того, как будет развиваться ситуация. Если конфликт будет продолжаться так, как он продолжается сейчас, то через год мы можем принять точно такое же решение относительно следующего сезона».

О возможном возвращении России на чемпионат мира

«Сборная России относится к элитной группе чемпионата мира. Если мы отправим её куда-нибудь в другое место, то просто обесценим турнир. И тогда мы столкнёмся с критикой в свой адрес за политику дискриминации. Во времена Холодной войны турниры бойкотировались странами по разным причинам. Но теперь устав Международной федерации хоккея защищает её каждого члена, и отстранение национальной федерации наступает только в том случае, когда наш устав начинает нарушаться местной федерацией. Если мы перейдём эту черту, тогда начнутся дискуссии на тему того, что одной или другой страны не должно быть в ИИХФ из-за политики».

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