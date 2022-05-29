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10:56 (мск), источник: Sport24

В IIHF выступили против отправки сборной России в первый дивизион

Первый вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза назвал причины, по которым организация не хочет отправлять сборную России в первый дивизион после восстановления.

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Источник: ИИХФ

«Российская сборная относится к элитной группе чемпионата мира. Если мы отправим ее куда-нибудь в другое место, то просто обесценим турнир. Затем нас начнут критиковать за дискриминацию.

Во времена холодной войны турниры бойкотировались странами по разным причинам. Но теперь устав IIHF защищает ее каждого члена, и отстранение национальной федерации наступает только в том случае, когда наш устав начинает нарушаться местной федерацией. Если мы перейдем эту черту, тогда начнутся дискуссии на тему того, что одной или другой страны не должно быть в IIHF из-за политики», — цитирует Бржизу Hokej.cz.

Ранее сборные России и Белоруссии были отстранены от участия на чемпионате мира — 2023 по политическим причинам. Накануне президент IIHF Люк Тардиф выразил надежду на скорейшее восстановление команд.

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