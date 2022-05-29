В IIHF выступили против отправки сборной России в первый дивизион

«Российская сборная относится к элитной группе чемпионата мира. Если мы отправим ее куда-нибудь в другое место, то просто обесценим турнир. Затем нас начнут критиковать за дискриминацию.



Во времена холодной войны турниры бойкотировались странами по разным причинам. Но теперь устав IIHF защищает ее каждого члена, и отстранение национальной федерации наступает только в том случае, когда наш устав начинает нарушаться местной федерацией. Если мы перейдем эту черту, тогда начнутся дискуссии на тему того, что одной или другой страны не должно быть в IIHF из-за политики», — цитирует Бржизу Hokej.cz.