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18:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Чехии стала бронзовым призером чемпионата мира

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сборная Чехии обыграла команду США в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Финляндии.

ЧехияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Встреча в Тампере завершилась со счетом 8:4 (1:3, 1:0, 6:1) в пользу чехов. У победителей шайбы забросили Иржи Чернох (16-я минута), Иржи Шмейкал (33), Давид Пастрняк (41, 44, 60), Роман Червенка (43) и Давид Кампф (55, 59). В составе американцев отличились Карсон Кульман (10, 20), Адам Годетт (13) и Томас Бордело (59).

Червенка также стал автором одной результативной передачи и упрочил лидерство в списке бомбардиров текущего турнира. Теперь на его счету 17 очков (5 шайб + 12 голевых пасов). 36-летний форвард является самым возрастным игроком в заявке сборной Чехии на этот чемпионат мира.

Чехи в шестой раз завоевали бронзовые медали мирового первенства, также команда шесть раз становилась чемпионом мира и однажды — серебряным призером. На прошлом чемпионате мира сборная Чехии выбыла в четвертьфинале. Американцы дважды выигрывали мировое первенство (1933, 1960). На прошлом турнире американцы завоевали бронзу.

В финале чемпионата мира хозяева турнира финны позднее в воскресенье сыграют с командой Канады.

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Чехия
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1:3, 1:0, 6:1
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