Сборная Чехии стала бронзовым призером чемпионата мира

Встреча в Тампере завершилась со счетом 8:4 (1:3, 1:0, 6:1) в пользу чехов. У победителей шайбы забросили Иржи Чернох (16-я минута), Иржи Шмейкал (33), Давид Пастрняк (41, 44, 60), Роман Червенка (43) и Давид Кампф (55, 59). В составе американцев отличились Карсон Кульман (10, 20), Адам Годетт (13) и Томас Бордело (59).

Червенка также стал автором одной результативной передачи и упрочил лидерство в списке бомбардиров текущего турнира. Теперь на его счету 17 очков (5 шайб + 12 голевых пасов). 36-летний форвард является самым возрастным игроком в заявке сборной Чехии на этот чемпионат мира.

Чехи в шестой раз завоевали бронзовые медали мирового первенства, также команда шесть раз становилась чемпионом мира и однажды — серебряным призером. На прошлом чемпионате мира сборная Чехии выбыла в четвертьфинале. Американцы дважды выигрывали мировое первенство (1933, 1960). На прошлом турнире американцы завоевали бронзу.