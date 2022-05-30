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00:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Филппула стал первым финном, вошедшим в «Тройной золотой клуб»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Нападающий швейцарского хоккейного клуба «Женева-Серветт» Валттери Филппула после победы на чемпионате мира стал первым финном, вошедшим в «Тройной золотой клуб».

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Источник: AFP 2022

В воскресенье сборная Финляндии победила в овертайме команду Канады в финале домашнего чемпионата мира со счетом 4:3. 38-летний Филппула является капитаном финской команды.

В «Тройной золотой клуб» попадают хоккеисты, выигрывавшие Кубок Стэнли (титул победителя плей-офф Национальной хоккейной лиги), Олимпийские игры и чемпионат мира. Филппула завоевал золото на Олимпиаде-2022 в Пекине, а обладателем Кубка Стэнли стал в составе «Детройт Ред Уингз» в 2008 году.

На текущий момент в «Тройной золотой клуб» входят 30 хоккеистов, в том числе семь россиян — Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Владимир Малахов и Павел Дацюк.

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