Филппула стал первым финном, вошедшим в «Тройной золотой клуб»

В воскресенье сборная Финляндии победила в овертайме команду Канады в финале домашнего чемпионата мира со счетом 4:3. 38-летний Филппула является капитаном финской команды.

В «Тройной золотой клуб» попадают хоккеисты, выигрывавшие Кубок Стэнли (титул победителя плей-офф Национальной хоккейной лиги), Олимпийские игры и чемпионат мира. Филппула завоевал золото на Олимпиаде-2022 в Пекине, а обладателем Кубка Стэнли стал в составе «Детройт Ред Уингз» в 2008 году.