В финале ЧМ Канада опять спаслась в концовке, забив два гола с пустыми воротами! Но золото забрали финны, и, кажется, им помогли судьи

Финал ЧМ, по факту, стал третьей серией противостояния Канады и Финляндии — эти сборные три года подряд сшибаются в финалах чемпионата мира и перед сегодняшним матчем счет был 1−1.

Финны выглядели фаворитами — у них крепкая и сбитая команда, которая четко играет по счету, а в этот раз еще удалось добавить несколько качественных игроков из НХЛ, которые помогли в большинстве — Микаэль Гранлунд и Миро Хейсканен идеально вписались в новую сборку финской машины.

Канадцы же зарекомендовали себя нестабильной, но очень духовитой сборной — они фантастически отобрали четвертьфинал у шведов, отыгравшись в безнадежной ситуации, а сегодня совершили невозможное — забили идеальному финскому меньшинству. Финляндия до финала в неравных составах не пропускала, так что Канада совершила мини-подвиг.

А вот в третьем периоде финала началось странное — канадцы получили три удаления подряд. Канадцы после игры здорово возмущались, особенно последними двумя из них, из-за чего «кленовые» остались в двойном меньшинстве.

Но если фол Грегора на Ватанене выглядит обоснованным — контакт с коньком был, это вполне очевидная подножка, то удаление Силлинджера, которого посадили на 2 минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой, точно ошибочный. На повторе видно — Силлинджер подбивает клюшку Хейсканена, после чего финн попадает себе по лицу своей же клюшкой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SafMgLINCeU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По правилам ИИХФ судьи не обязаны просматривать видеоповтор игрового момента с целью подтверждения их первоначального решения, то есть Силлинджера удалили из-за того, что судья увидел, как Хейсканену прилетело клюшкой — а чья клюшка, арбитры разбираться не стали, на что имели полное право. Правда, секундой ранее Силлинджера можно было удалять за удар того же Хейсканена по перчатке — вполне возможно, он перешагнул грань борьбы, и все же именно высоко поднятой клюшки там просто не было.

Конечно, финны сравняли счет в большинстве, но на этом проблемы канадцев не закончились — травму получил основной вратарь Крис Дриджер, и его сменил Мэтт Томкинс из чемпионата Швеции. И получил еще две шайбы!

Катастрофа! Но, как оказалось, не для Канады. Сначала мощно зарядил защитник Зак Уайтклауд, а минуту спустя Максим Комтуа сравнял — и все это при игре 6×5, без вратаря!

Эмоции канадских болельщиков говорят сами за себя — их команда второй матч подряд провернула трюк с камбэком, которому позавидовал бы даже Валерий Брагин.

Правда, в овертайме все равно победили финны — удалился Тома Шабо, и фол уже, скорее, был. Золотой гол в большинстве забил Сакари Маннинен, совсем недавно зажигавший в «Салавате». Так Финляндия в один год выиграла и Олимпиаду, и чемпионат мира. Впервые в истории!

Юкка Ялонен просто кайфовал на скамейке — он превратил финнов в международных доминаторов: за три последних года три финала ЧМ, два золота плюс победа на Олимпиаде.

А это — премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая тоже заглянула на хоккей.

Вообще, если посмотреть на результаты финнов за последние 10 лет, то можно заметить, что мы живем в эпоху расцвета финского хоккея.