Сборная Финляндии не проиграла ни одного из 29 последних матчей ЧМ и ОИ в основное время

Основное время встречи завершилось с ничейным счётом. Этот матч стал 29-м подряд для финской команды на чемпионатах мира и Олимпийских играх, в котором она не проигрывала до начала овертайма.

Последний раз в основное время финны проигрывали сборной Германии (2:4) в матче чемпионата мира 2019 года. Далее немцы одержали три победы на том же турнире. Затем на чемпионате мира 2021 года сборная Финляндии не проиграла в основное время ещё в 10 матчах. На Олимпийских играх в Пекине (Китай) в 2022 году финны победили во всех шести матчах. На чемпионате мире 2022 года сборная Финляндии ни разу не проиграла в основное время.