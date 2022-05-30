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05:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Финляндии не проиграла ни одного из 29 последних матчей ЧМ и ОИ в основное время

Сборная Финляндии обыграла национальную команду Канады (4:3, ОТ) в финале чемпионата мира по хоккею 2022 года.

ФинляндияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Основное время встречи завершилось с ничейным счётом. Этот матч стал 29-м подряд для финской команды на чемпионатах мира и Олимпийских играх, в котором она не проигрывала до начала овертайма.

Последний раз в основное время финны проигрывали сборной Германии (2:4) в матче чемпионата мира 2019 года. Далее немцы одержали три победы на том же турнире. Затем на чемпионате мира 2021 года сборная Финляндии не проиграла в основное время ещё в 10 матчах. На Олимпийских играх в Пекине (Китай) в 2022 году финны победили во всех шести матчах. На чемпионате мире 2022 года сборная Финляндии ни разу не проиграла в основное время.

За эти 29 матчей финская команда потерпела поражение в трёх матчах. Дважды на чемпионате мира 2021 года: в матче с национальной командой Казахстана после серии буллитов (2:3) и в финальной встрече со сборной Канады в овертайме (2:3). Также на чемпионате мира 2022 года на групповой стадии финны уступили шведам после серии буллитов (2:3).

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