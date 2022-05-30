Глава ИИХФ Тардиф: Я вместе с Третьяком жду возвращения России в хоккейную семью

«Мы сохраняем контакты, чтобы как можно быстрее мы были готовы к перезагрузке и возобновлению полноценного сотрудничества.



У нас хорошие отношения с Владиславом Третьяком — мы разговаривали с ним недавно, я поздравил его с переизбранием. Он ждет возвращения России и Белоруссии в хоккейную семью, как и я, потому что соревнования без этих двух стран уже не те.



Все знают, что однажды хоккейная семья воссоединится, надеюсь, это произойдет как можно быстрее. Но сейчас ситуация не зависит только от нас, однако мы готовимся. Все будут суперсчастливы, когда все вернется на свои места. Надеюсь, это произойдет скоро», — заявил Тардиф в интервью ТАСС.