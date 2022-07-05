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17:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Не санкции, а политика безопасности». В ИИХФ отклонили апелляции России и Беларуси

Независимый Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции федераций хоккея России и Беларуси на решение Совета ИИХФ отстранить сборные России и Беларуси от соревнований под эгидой ИИХФ, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

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Источник: РИА "Новости"

В отношении этих апелляций комиссия определила, что решение Совета ИИХФ от 28 февраля было не санкцией, а политикой безопасности; что Совет ИИХФ был уполномочен принимать и реализовывать политику безопасности; что у ИИХФ было достаточно информации для принятия и реализации политики безопасности как с точки зрения предыдущих отчётов и недавнего опыта, так и прямых знаний и опыта членов Совета; также политика безопасности не была дискриминационной и являлась соразмерной.

Решающая комиссия также вынесла решение в пользу ИИХФ в отношении решения Совета ИИХФ об отзыве прав на проведение чемпионата мира среди юниоров 2023 года и чемпионата мира по хоккею 2023 года у России, сославшись на то, что Совет ИИХФ имел юридические полномочия в соответствии с Уставом ИИХФ об отмене этих чемпионатов на основании законных опасений Совета по поводу безопасности и свободы передвижения игроков, болельщиков, зрителей и средств массовой информации.

Также, Решающая комиссия вынесла решение в пользу решения Совета ИИХФ не назначать российских официальных лиц для участия в соревнованиях ИИХФ и запретить участие российских членов комитетов (включая экспертов) в соответствующих комитетах ИИХФ на основании тех же доводов, которые использовались для того, чтобы определить, что сборные России не могут участвовать в соревнованиях ИИХФ.

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