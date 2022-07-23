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20:11 (мск), источник: ТАСС

Жамнов продолжит работу на посту главного тренера сборной России по хоккею

Под руководством специалиста национальная команда выиграла серебро Олимпиады в Пекине.

РоссияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Алексей Жамнов продолжит работу в должности главного тренера сборной России по хоккею. Об этом ТАСС в субботу сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Под руководством Жамнова сборная России выиграла серебро Олимпиады в Пекине. Прошлый контракт специалиста с федерацией истек летом.

«Да, он остается», — сказал Третьяк, добавив, что контракт с Жамновым подписан на один год.

Жамнову 51 год, он был назначен главным тренером национальной команды в конце сентября 2021 года. С 2006 по 2012 год он был генеральным менеджером чеховского «Витязя», затем на аналогичной должности работал в мытищинском «Атланте». После расформирования клуба стал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского «Спартака». В 2018 году исполнял обязанности главного тренера красно-белых. Жамнов в качестве ассистента Олега Знарка работал в тренерском штабе сборной России на Олимпиаде 2018 года, где команда завоевала золотые медали.

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