Жамнов продолжит работу на посту главного тренера сборной России по хоккею

«Да, он остается», — сказал Третьяк, добавив, что контракт с Жамновым подписан на один год.

Жамнову 51 год, он был назначен главным тренером национальной команды в конце сентября 2021 года. С 2006 по 2012 год он был генеральным менеджером чеховского «Витязя», затем на аналогичной должности работал в мытищинском «Атланте». После расформирования клуба стал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского «Спартака». В 2018 году исполнял обязанности главного тренера красно-белых. Жамнов в качестве ассистента Олега Знарка работал в тренерском штабе сборной России на Олимпиаде 2018 года, где команда завоевала золотые медали.