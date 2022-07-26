Россию отстранили, а топовые юниоры отказываются ехать в Канаду. Перенесенный молодежный ЧМ обернется провалом?

В Северной Америке август — практически «мертвый» в плане хоккея месяц. Обычно, только в последних числах новички собираются в лагеря клубов НХЛ и играют между собой в выставочных турнирах. До этого никаких громких событий нет. Но только не в этом году. С 9 по 20 августа 2022 года в канадском Эдмонтоне пройдет молодежный чемпионат мира. Это будет переигровка турнира, который был досрочно завершен в декабре 2021 года из-за вспышки коронавируса. И все идет к тому, что это соревнование тоже не получится назвать успешным.

Из-за политических событий еще в марте Международная федерация хоккея отстранила сборную России от МЧМ, ее заменит молодежная команда Латвии. Россияне каждый год были фаворитами в борьбе за медали, так что потеря такого участника будет ощутима. Но на этом проблемы для организаторов не закончились. Оказалось, что август — не самый привлекательный месяц для игры на международном уровне для перспективных игроков. Многие сборные не досчитаются в Эдмонтоне лучших своих юниоров.

Самые большие проблемы у сборной Словакии. Три игрока, которые были выбраны в первом раунде на недавнем драфте, пропустят МЧМ. Юрай Слафковски (первый номер), Шимон Немец (второй номер) и Филип Мешар (26-й) будут готовиться к тренировочному лагерю НХЛ. Их клубы «Монреаль» и «Нью-Джерси» не отпустили в сборную. Также в Эдмонтоне не сыграют словаки Самуэль Княжко, Мартин Хромяк и Марко Стаха. Ситуация для Словакии очень тяжелая, а шансы попасть в плей-офф минимальны. Однако сложности есть и у других сборных.

Источник: nhl.com

В сборной Швейцарии не будет ее ведущего защитника. Лиан Биксель, выбранный «Далласом» под 18-м номером в первом раунде драфта в этом году, не будет включен в состав команды на МЧМ. Причина — отказ игрока приезжать на подготовительные сборы в Финляндию. В сборной дали понять, что команда — превыше всего, и идти на уступки одному игроку никто не готов. Представители Лиана объяснили решение защитника не ехать на сбор, так как у него вообще не было отпуска этим летом, игроку необходим двухнедельный перерыв перед тем, чтобы начать подготовку к новому сезону. Швейцарскую федерацию этот аргумент не устроил — Биксель не поедет на МЧМ и какое-то время не будет вызываться в сборную.

За шведов отказался играть на МЧМ Уильям Эклунд, который должен был стать одним из ведущих игроков команды. У Эклунда контракт с «Сан-Хосе», и игрок хочет подготовиться к тренировочному лагерю. Не будет Хольца и Рэймонда, эти ребята уже в НХЛ, на их приезд и рассчитывать не стоило. У чехов не будет целой россыпи игроков: вратарей Ника Малика, Якуба Малика и защитника Майкла Крутила. Они решили остаться в расположении своих клубов, все трое играют в Европе. Есть и более ощутимые потери: Якуб Брабенец (проблемы со здоровьем), Якуб Конечный и Йозеф Колачек. У немцев чуть лучше ситуация: к команде присоединится ведущий защитник Лука Мюнценбергер (его участие до последнего было под вопросом). То, что нет Штюцле, Райхеля и Петерки, никого не удивляет — они уровень молодежного хоккея переросли.

У сборной США уже стартовал тренировочный сбор в рамках подготовки к предстоящему МЧМ, а также молодежному первенству-2023. Потери есть и у них: не приехали вратари Коммессо и Силверстейн, защитник Сандресон (5-й номер драфта−2020) и форвард Беньерс (один из самых перспективных проспектов «Сиэтла»). Свой предварительный состав еще не назвала Канада, там естественно ждут Коннора Бедарда. Сейчас на сайте канадской федерации только ростер на Кубок Глинки-Гретцки. Но не стоит думать, что и здесь не будет «отказников».

Источник: nhl.com

Впервые в своей истории молодежный чемпионат мира будет проходить летом. Мера это вынужденная, ИИХФ на нее пошла, чтобы как-то оправдаться за организационный провал зимой. Однако сейчас опять столкнулась с трудностями. И если зимой на турнир не приезжали игроки, выступающие в НХЛ, то сейчас на него отказываются ехать те, кто только собирается попасть в состав команд лучшей лиге мира. Это бьет по уровню соревнований. Также остается открытым вопрос — будут ли собирать аншлаги матчи МЧМ в августе в Канаде. Ведь помимо отсутствия топовых юниоров турнир будет проходить в непростое время для хозяев. Сейчас федерацию Канады чаще вспоминают из-за сексуальных скандалов, а не успехов молодежной сборной. Сразу несколько негативных факторов сложилось перед стартом молодежного первенства. И если турнир пройдет без скандалов и соберет полные стадионы, то организаторов уже можно будет похвалить.