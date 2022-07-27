Стало известно, кто примет отобранный у Петербурга ЧМ по хоккею

Турнир, который изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге, состоится с 12 по 28 мая 2023 года в Финляндии и Латвии.

В феврале совет IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Команды уже пропустили чемпионат мира 2022 года в Финляндии. Федерация хоккея России (ФХР) подала апелляцию в дисциплинарный совет IIHF.

В начале июля дисциплинарный совет отклонил апелляцию ФХР на отстранение сборных России от участия в международных соревнованиях и вынес решение в пользу IIHF по части отзыва у России прав на проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года, а также по поводу решения не назначать российских арбитров на международные турниры и запретить российским официальным лицам занимать должности в комитетах IIHF.