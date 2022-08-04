Назаров — о чемпионате мира: Там бегают дурачки, а сборную России не пригласили

В мае Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что не допустит сборные России и Белоруссии к участию в ЧМ‑2023. Турнир следующем году должен был пройти в Санкт‑Петербурге, но его перенесли в Латвию и Финляндию.

«Интересно ли смотреть чемпионат мира без участия России? Ни одного матча не смотрел. Чемпионат мира без России — сборище… редисок, это если мягко выразиться. Бегают там дурачки, а сборную России не пригласили. Ничего хорошего на ум не приходит», — цитирует Назарова «Матч ТВ».