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11:16 (мск), источник: Sport24

Назаров — о чемпионате мира: Там бегают дурачки, а сборную России не пригласили

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказал свое отношение к чемпионату мира без сборной России.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Павел Табарчук, КХЛ

В мае Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что не допустит сборные России и Белоруссии к участию в ЧМ‑2023. Турнир следующем году должен был пройти в Санкт‑Петербурге, но его перенесли в Латвию и Финляндию.

«Интересно ли смотреть чемпионат мира без участия России? Ни одного матча не смотрел. Чемпионат мира без России — сборище… редисок, это если мягко выразиться. Бегают там дурачки, а сборную России не пригласили. Ничего хорошего на ум не приходит», — цитирует Назарова «Матч ТВ».

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