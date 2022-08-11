35 лет Суперсерии-1987. Как канадец испортил лучший хоккей в истории
Корреспондент РИА Новости Вадим Кузнецов вспоминает, как судейская ошибка лишила сборную СССР победы над командой Канады.
Корреспондент РИА Новости Вадим Кузнецов вспоминает, как судейская ошибка лишила сборную СССР победы над командой Канады.
В многолетней истории хоккея было немало великолепных матчей или турниров, воспоминания о которых вызывают мурашки по коже. Для кого-то эталоном остается Суперсерия 1972 года, ставшая революционной в развитии игры. Кто-то не может забыть Нагано-1998, пять голов Павла Буре и суперспасения Доминика Гашека. А третий скажет, что не видел ничего лучше чемпионских походов «Детройта» с «Русской пятеркой», «Эдмонтона» Уэйна Гретцки, заруб между финнами и шведами или «Чуда на льду» в американском Лейк-Плэсиде.
Но если сложить вместе все факторы — звездность составов команд, разнообразие стилей, интригу, эмоциональный накал и красоту происходящего на площадке — то явный победитель в категории «лучшее из лучшего» все же найдется. Это финал Кубка Канады 1987 года, конечно же, СССР против Канады.
Этим матчам в 2022 году исполнится 35 лет, и, пожалуй, ничего круче ни до, ни после хоккейные болельщики не видели.
Во-первых, лбом ко лбу столкнулись две могучие системы, каждая из которых считала себя лучшей и которым было что доказывать и показывать. Любые их встречи — это всегда драма, а когда команды подходят к ним в оптимальных составах и в полной боевой готовности, игры обречены стать легендарными. Олимпиады и чемпионаты мира что тогда, что сейчас проходили без участия всех сильнейших, тем самым оставляя послевкусие «а что если» по окончании турниров.
В 1972-м часть серии ушла у команд на знакомство друг с другом и на раскачку. Канадцы привыкали к скоростям и комбинационному хоккею сборной СССР, пытались понять, как забить блистательному Владиславу Третьяку и что делать с Борисом Михайловым, Валерием Харламовым и Александром Якушевым. Советская команда училась справляться с навалом на свои ворота и отвечать на грубость соперника.
В 1976-м СССР отправила на Кубок Канады экспериментальный состав, а в 1981-м канадцы и юная звезда Гретцки были не готовы ментально, за что и получили 1:8 в финале. В 1984-м турнир пропустил лучший защитник мира Вячеслав Фетисов — в полуфинале хозяева победили в овертайме со счетом 3:2, но сами говорили, что в раунде из нескольких матчей результат мог быть совсем другим. Финал чемпионата мира 2008 года, безусловно, достойный конкурент игр Кубка Канады, но в Квебеке была одна игра, а в 1987-м — целых три!
В том году сошлось все. Пятерка Игоря Ларионова против заматеревшего Гретцки, и его банды из «Ойлерс», Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов против Рэя Бурка и Пола Коффи, могучее второе армейское звено с Вячеславом Быковым, Андреем Хомутовым и Валерием Каменским против Марио Лемье, Майка Гартнера и десятка будущих членов Зала хоккейной славы.
Это как если бы сейчас Овечкин, Малкин, Кучеров и Тарасенко зарубились с Макдэвидом, Макаром, Стэмкосом и Маккинноном, и не в одном матче, а в целой серии до двух побед.
А еще это техничный хоккей Виктора Тихонова против агрессивной игры парней Майка Кинэна, переполненные трибуны Монреаля и Гамильтона, подогретые разговорами о противостоянии империй добра и зла. Не турнир, а мечта хоккейного болельщика. Сейчас о таком приходится только мечтать.
Что важно, игра соответствовала ожиданиям. Она и сейчас — спустя 35 лет — очень неплохо смотрится и по скоростям, и по тактическим рисункам, и по исполнению технических элементов. Это и в самом деле был хоккей будущего, причем многие на тот уровень до сих пор не вышли. А какие были сюжеты у матчей. Советская сборная вела со счетом 4:1 в первой игре, а в итоге чуть не уступила. Гол Гретцки вывел Канаду вперед на 58-й минуте, но Быков сравнял счет, а в овертайме зарешал Александр Семак — 6:5.
Во втором матче уже канадцы полетели забивать с первых секунд — к 13-й минуте они вели 3:1. Команду Тихонова это не сбило, как не сбил и гол Пола Коффи в середине третьего периода. Валерий Каменский включил режим героя и за минуту с небольшим до окончания основного времени забил один из лучших голов в истории, обыграв всю пятерку канадцев и вратаря Гранта Фюра. Только во втором овертайме Марио Лемье забросил победную шайбу — вновь 6:5, но только в пользу североамериканцев. Через два дня — решающая игра серии.
«Сценарий того хоккея будто писал Альфред Хичкок», — скажет потом Вячеслав Быков, и, к сожалению для советской сборной, финал этой истории был не в ее пользу.
Начиналось все прекрасно. Касатонов вбил Гретцки в борт, шайба дошла до Макарова на пятаке — 1:0. Затем Игорь Кравчук классным броском забросил в меньшинстве, а после изумительного гола Фетисова на 8-й минуте счет вырос до 3:0. Казалось, нас ждет повторение финала Кубка Канады — 1981 и разгромная победа сборной СССР, но на площадке стали происходить странные вещи. Главный арбитр матча Дон Кохарски будто бы не замечал нарушения со стороны канадцев (удар в лицо Андрею Хомутову чего стоил), а любые падения Марио Лемье и его партнеров сопровождались двухминутными удалениями советских игроков.
«Канадской сборной был поднят зеленый флажок, что можно грубить», — рассказывал в эфире телеканала «Звезда» защитник сборной СССР Алексей Гусаров. «Лемье не только прекрасный спортсмен, но и чудесный актер», — вспоминал Быков. «Судья правильно среагировал по заданию, которое получил до этого, связка Лемье и Кохарски — это цирковая история», — вторил им Вячеслав Фетисов.
В том, что канадцы отыгрались с 0:3, «виноваты» не только судьи. Наверняка, надежнее мог сыграть Сергей Мыльников, хотя он и так несколько раз подтащил. Кинэн здорово усилил атаку Канады тем, что объединил вместе Лемье и Гретцки, плюс хозяева оказались чуточку свежее и чуточку заряженнее на победу, в чем им очень помогали трибуны. В конце концов, сборная СССР могла забивать больше — при счете 4:1 и 4:2 у нее были отличные моменты, которыми можно было добивать североамериканцев.
Но все эти разговоры отошли на второй план после того, как именно Канада забила победный гол. После вбрасывания в своей зоне Лемье и Гретцки побежали вперед, а Дэйл Хаверчук сбил в центре площадки Быкова, что позволило Супермарио спокойно получить шайбу и бросить без шансов для Мыльникова.
Отменять заброшенную шайбу, разумеется, не стали, а времени отыграться у СССР уже не оставалось. Третий матч финала завершился со счетом 6:5, и Кубок Канады остался у хозяев турнира. Тихонов был в ярости, но арбитр Кохарски не обращал на это внимания.
«Хаверчук дважды цапнул меня по колену, и мне не хватило одного метра, чтобы догнать Лемье», — говорил Быков.
По мнению Кохарски, нападающий сборной СССР лишь симулировал падение.
«У него не было шансов помочь своей команде в этом эпизоде. Он просто бросил играть», — рассказывал рефери позднее.
Версий о том, почему Кохарски принял именно такое решение, было много. Вспоминали украинские корни его предков, говорили, что он получил задание от руководства НХЛ, которое организовывало Кубок Канады и не было заинтересовано в поражении своих. А может, это обычная человеческая ошибка и он просто концентрировал внимание на Лемье и не увидел грязи со стороны Хаверчука.
С чем были согласны все — такой классный финал не должна была испортить судейская ошибка. Увы, это случилось.