35 лет Суперсерии-1987. Как канадец испортил лучший хоккей в истории

В многолетней истории хоккея было немало великолепных матчей или турниров, воспоминания о которых вызывают мурашки по коже. Для кого-то эталоном остается Суперсерия 1972 года, ставшая революционной в развитии игры. Кто-то не может забыть Нагано-1998, пять голов Павла Буре и суперспасения Доминика Гашека. А третий скажет, что не видел ничего лучше чемпионских походов «Детройта» с «Русской пятеркой», «Эдмонтона» Уэйна Гретцки, заруб между финнами и шведами или «Чуда на льду» в американском Лейк-Плэсиде.

Но если сложить вместе все факторы — звездность составов команд, разнообразие стилей, интригу, эмоциональный накал и красоту происходящего на площадке — то явный победитель в категории «лучшее из лучшего» все же найдется. Это финал Кубка Канады 1987 года, конечно же, СССР против Канады.

Этим матчам в 2022 году исполнится 35 лет, и, пожалуй, ничего круче ни до, ни после хоккейные болельщики не видели.

Во-первых, лбом ко лбу столкнулись две могучие системы, каждая из которых считала себя лучшей и которым было что доказывать и показывать. Любые их встречи — это всегда драма, а когда команды подходят к ним в оптимальных составах и в полной боевой готовности, игры обречены стать легендарными. Олимпиады и чемпионаты мира что тогда, что сейчас проходили без участия всех сильнейших, тем самым оставляя послевкусие «а что если» по окончании турниров.

В 1972-м часть серии ушла у команд на знакомство друг с другом и на раскачку. Канадцы привыкали к скоростям и комбинационному хоккею сборной СССР, пытались понять, как забить блистательному Владиславу Третьяку и что делать с Борисом Михайловым, Валерием Харламовым и Александром Якушевым. Советская команда училась справляться с навалом на свои ворота и отвечать на грубость соперника.

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В 1976-м СССР отправила на Кубок Канады экспериментальный состав, а в 1981-м канадцы и юная звезда Гретцки были не готовы ментально, за что и получили 1:8 в финале. В 1984-м турнир пропустил лучший защитник мира Вячеслав Фетисов — в полуфинале хозяева победили в овертайме со счетом 3:2, но сами говорили, что в раунде из нескольких матчей результат мог быть совсем другим. Финал чемпионата мира 2008 года, безусловно, достойный конкурент игр Кубка Канады, но в Квебеке была одна игра, а в 1987-м — целых три!

В том году сошлось все. Пятерка Игоря Ларионова против заматеревшего Гретцки, и его банды из «Ойлерс», Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов против Рэя Бурка и Пола Коффи, могучее второе армейское звено с Вячеславом Быковым, Андреем Хомутовым и Валерием Каменским против Марио Лемье, Майка Гартнера и десятка будущих членов Зала хоккейной славы.

Это как если бы сейчас Овечкин, Малкин, Кучеров и Тарасенко зарубились с Макдэвидом, Макаром, Стэмкосом и Маккинноном, и не в одном матче, а в целой серии до двух побед.

А еще это техничный хоккей Виктора Тихонова против агрессивной игры парней Майка Кинэна, переполненные трибуны Монреаля и Гамильтона, подогретые разговорами о противостоянии империй добра и зла. Не турнир, а мечта хоккейного болельщика. Сейчас о таком приходится только мечтать.

Что важно, игра соответствовала ожиданиям. Она и сейчас — спустя 35 лет — очень неплохо смотрится и по скоростям, и по тактическим рисункам, и по исполнению технических элементов. Это и в самом деле был хоккей будущего, причем многие на тот уровень до сих пор не вышли. А какие были сюжеты у матчей. Советская сборная вела со счетом 4:1 в первой игре, а в итоге чуть не уступила. Гол Гретцки вывел Канаду вперед на 58-й минуте, но Быков сравнял счет, а в овертайме зарешал Александр Семак — 6:5.

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Во втором матче уже канадцы полетели забивать с первых секунд — к 13-й минуте они вели 3:1. Команду Тихонова это не сбило, как не сбил и гол Пола Коффи в середине третьего периода. Валерий Каменский включил режим героя и за минуту с небольшим до окончания основного времени забил один из лучших голов в истории, обыграв всю пятерку канадцев и вратаря Гранта Фюра. Только во втором овертайме Марио Лемье забросил победную шайбу — вновь 6:5, но только в пользу североамериканцев. Через два дня — решающая игра серии.

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«Сценарий того хоккея будто писал Альфред Хичкок», — скажет потом Вячеслав Быков, и, к сожалению для советской сборной, финал этой истории был не в ее пользу.

Начиналось все прекрасно. Касатонов вбил Гретцки в борт, шайба дошла до Макарова на пятаке — 1:0. Затем Игорь Кравчук классным броском забросил в меньшинстве, а после изумительного гола Фетисова на 8-й минуте счет вырос до 3:0. Казалось, нас ждет повторение финала Кубка Канады — 1981 и разгромная победа сборной СССР, но на площадке стали происходить странные вещи. Главный арбитр матча Дон Кохарски будто бы не замечал нарушения со стороны канадцев (удар в лицо Андрею Хомутову чего стоил), а любые падения Марио Лемье и его партнеров сопровождались двухминутными удалениями советских игроков.

«Канадской сборной был поднят зеленый флажок, что можно грубить», — рассказывал в эфире телеканала «Звезда» защитник сборной СССР Алексей Гусаров. «Лемье не только прекрасный спортсмен, но и чудесный актер», — вспоминал Быков. «Судья правильно среагировал по заданию, которое получил до этого, связка Лемье и Кохарски — это цирковая история», — вторил им Вячеслав Фетисов.

В том, что канадцы отыгрались с 0:3, «виноваты» не только судьи. Наверняка, надежнее мог сыграть Сергей Мыльников, хотя он и так несколько раз подтащил. Кинэн здорово усилил атаку Канады тем, что объединил вместе Лемье и Гретцки, плюс хозяева оказались чуточку свежее и чуточку заряженнее на победу, в чем им очень помогали трибуны. В конце концов, сборная СССР могла забивать больше — при счете 4:1 и 4:2 у нее были отличные моменты, которыми можно было добивать североамериканцев.

Но все эти разговоры отошли на второй план после того, как именно Канада забила победный гол. После вбрасывания в своей зоне Лемье и Гретцки побежали вперед, а Дэйл Хаверчук сбил в центре площадки Быкова, что позволило Супермарио спокойно получить шайбу и бросить без шансов для Мыльникова.

Отменять заброшенную шайбу, разумеется, не стали, а времени отыграться у СССР уже не оставалось. Третий матч финала завершился со счетом 6:5, и Кубок Канады остался у хозяев турнира. Тихонов был в ярости, но арбитр Кохарски не обращал на это внимания.

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«Хаверчук дважды цапнул меня по колену, и мне не хватило одного метра, чтобы догнать Лемье», — говорил Быков.

По мнению Кохарски, нападающий сборной СССР лишь симулировал падение.

«У него не было шансов помочь своей команде в этом эпизоде. Он просто бросил играть», — рассказывал рефери позднее.

Версий о том, почему Кохарски принял именно такое решение, было много. Вспоминали украинские корни его предков, говорили, что он получил задание от руководства НХЛ, которое организовывало Кубок Канады и не было заинтересовано в поражении своих. А может, это обычная человеческая ошибка и он просто концентрировал внимание на Лемье и не увидел грязи со стороны Хаверчука.