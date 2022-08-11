МЧМ в августе — еще одно позорище Канады. И ей отдали украденный у России турнир

Почему молодёжный чемпионат мира так часто проводится в Канаде, из-за чего нам приходится ломать режим сна в новогодние праздники? Ответ простой — нигде этот турнир не любят так, как в стране кленового листа. МЧМ в Канаде мощно раскрутили во время локаута-1995, когда из-за игр НХЛ каналу TSN было просто нечего показывать, а серия постоянных побед Канады утвердила популярность турнира.

Турнир этого года должен был пройти в Гётеборге — но канадцы вылезли в обход очереди. Кажется, они сослались на то, что турнир 2021-го местные зрители не увидели из-за коронавируса и антиковидных мер, а вот через год трибуны должны были заполниться. ИИХФ отдала турнир Эдмонтону, оставив шведам 2024-й.

Как мы знаем, обещанный хоккейный праздник превратился в фестиваль безалаберности. Организаторы фактически забили на безопасность команд, при этом жесточайше карали за выявленные случаи коронавируса техническими поражениями. Посреди турнира ИИХФ поняла, что играть турнир с постоянными «технарями» бессмысленно, после чего объявила о его отмене.

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Шанс для поколения молодых игроков сыграть за сборную не пропал — МЧМ переставили на август. Позже оказалось, что это дрянная идея — уже скоро стартуют тренировочные лагеря, и далеко не все игроки рвутся нарушать предсезонный ритм ради потенциальной травмы. В отличие от почти такого же летнего Кубка мира, здесь НХЛ заставить никого не может, поэтому команды потеряли кучу звёзд — даже австрийцы лишились своего главного таланта Марко Каспера.

Настал август — и главной темой для обсуждения стали девственно пустые трибуны. Это было бы сенсацией для любого крупного хоккейного турнира, а для Канады это шок вдвойне Здесь на прошлых МЧМ даже игры на выбывание собирали по 9−10 тысяч зрителей, а матчи чуть постатуснее — полные трибуны.

Цифры шокируют: на матч Канада — Латвия, первый для хозяев турнира, собрались 2779 зрителей — арена же вмещает 18 500 человек. Посещаемость остальных игр была настолько чудовищна, что в первый игровой день официальные протоколы ИИХФ вышли с пустым местом в графе «Зрители». Лишь сегодня международная федерация дала официальные данные по всем матчам.

Посещаемость матчей МЧМ-2022:

Чехия — Словакия — 430

Латвия — Финляндия — 376

США — Германия — 829

Швеция — Швейцария — 453

Латвия — Канада — 2779

Германия — Австрия — 473

Шесть встреч МЧМ суммарно посетило 5340 человек. Это меньше, чем приходит на один матч «Торпедо» или «Автомобилиста» в стандартных условиях без коронавируса. Можно было бы сослаться на один фактор — но, кажется, этот МЧМ был просто обречён на провал.

Начнём с банального — августовский хоккей мало кто воспринимает. Есть редкие удачи типа посещаемости Sochi Hockey Open, но это часть культурной программы отдыхающих. А вот в большом городе типа Эдмонтона такие вещи надо дополнительно пиарить — и канадские зрители пишут, что никакой рекламной кампании в городе и на телевидении почти не было. В стандартных условиях МЧМ ещё и совмещён с рождественскими каникулами, что облегчает работу организаторам.

Источник: IIHF

Цены на билеты кусаются — например, просмотр хозяев турнира на нижнем ярусе стоил 180 местных долларов, на команды поскромнее — «всего лишь» 100. Канадские организаторы в последние годы не раз и не два критиковались за дороговизну билетов, но они явно ничему не научились и продолжают ломить прайс.

Сам Эдмонтон, как говорят, просто пресытился хоккеем в последний год. Забег «Ойлерз» в финал конференции не только стал главной городской темой, но и изрядно опустошил кошельки хоккейной фанбазы, цены на билеты были задраны прилично. Кроме этого, «Ойл Кингз» из юниорской Западной лиги выиграли чемпионский титул. Хотя юниорские подвиги были меньшей темой для обсуждения, фанаты отмечают, что у Эдмонтона сейчас «хоккейное похмелье».

Свою роль играет и чудовищный сексуальный скандал, который произошёл как раз вокруг молодёжной сборной 2018-го. В Hockey Canada после старта парламентского расследования и угрозы лишения федерального финансирования начались перестановки. На сайте государственной телекомпании CBC даже вышла статья, призывающая перенести МЧМ в другую страну. Многих эти события отвращают от просмотра игр местной сборной.

Некоторые отмечают как фактор и отсутствие России — есть болельщики, которые хотели посмотреть на Матвея Мичкова, сейчас активно раскручиваемого в Канаде. Здесь мнения у местных фанатов разделились: одни говорят, что турнир без главного соперника становится менее интересным, другие хотят, чтобы наша сборная не играла на турнире ещё десятилетия. Но если обратиться к цифрам, то видно, что на последнем канадском МЧМ в нормальных условиях (Ванкувер-2019) Россия была второй по средней посещаемости после хозяев.

Источник: IIHF

Пока Люку Тардифу, сменщику Рене Фазеля, мало чем можно похвастаться. Его первый большой турнир стал посмешищем. Взрослый ЧМ, прошедший в Финляндии, стал худшим по посещаемости за 20 лет, хотя часть вины лежит на организаторах — но при этом финны получают турнир и следующего года! Наконец, попытка номер два на МЧМ дала нам турнир без зрителей и с маленьким количеством звёзд. А что же будет дальше?

Следующий МЧМ, планировавшийся в Новосибирске и Омске, опять отдали Канаде — и это будет третий турнир подряд в этой стране, словно ставший наградой за бездарное проведение оборванного МЧМ. И трибуны в Сибири были бы полны, а вот что будет ещё через год, какие гнойники вскроются в устройстве канадской федерации, мы не знаем.