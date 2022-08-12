Хоккеисты сборной Финляндии по буллитам обыграли чехов в матче МЧМ

Встреча группы А, которая прошла в Эдмонтоне, закончилась победой финнов в серии буллитов со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1). У победителей шайбы в основное время забросили Роби Джарвенти (17-я минута), Каспер Пуутио (24) и Аату Рятю (51). В составе чешской команды отличились Ярослав Хмеларж (7), Иржи Кулих (12) и Ян Мысак (53).

В конце декабря 2021 года Международная федерация хоккея (IIHF) остановила молодежный чемпионат мира, проходивший в канадских Ред-Дире и Эдмонтоне, из-за распространения COVID-19 среди участников турнира. Впоследствии турнир был перенесен на август 2022 года.