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00:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты сборной Финляндии по буллитам обыграли чехов в матче МЧМ

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (до 20 лет), который проходит в канадском Эдмонтоне.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы А, которая прошла в Эдмонтоне, закончилась победой финнов в серии буллитов со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1). У победителей шайбы в основное время забросили Роби Джарвенти (17-я минута), Каспер Пуутио (24) и Аату Рятю (51). В составе чешской команды отличились Ярослав Хмеларж (7), Иржи Кулих (12) и Ян Мысак (53).

В конце декабря 2021 года Международная федерация хоккея (IIHF) остановила молодежный чемпионат мира, проходивший в канадских Ред-Дире и Эдмонтоне, из-за распространения COVID-19 среди участников турнира. Впоследствии турнир был перенесен на август 2022 года.

В марте IIHF объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от всех международных турниров из-за ситуации на Украине. Место сборной России на молодежном чемпионате мира заняла команда Латвии.

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