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12 августа, источник: Спорт РИА Новости

Швеция разгромила Австрию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Австрии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (до 20 лет), который проходит в канадском Эдмонтоне.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы В завершилась со счетом 6:0 в пользу шведских хоккеистов. Дубль оформил Эмиль Андре (35-я и 36-я минуты), также отличились Симон Эдвинссон (13), Исак Росен (21), Фабиан Лиселл (50) и Теодор Нидербах (60).

Сборная Швеции одержала вторую победу на турнире, ранее команда обыграла швейцарцев со счетом 3:2. Австрийцы потерпели второе поражение в своем втором матче на текущем чемпионате.

В конце декабря 2021 года Международная федерация хоккея (IIHF) остановила молодежный чемпионат мира, проходивший в канадских Ред-Дире и Эдмонтоне, из-за распространения COVID-19 среди участников турнира. Впоследствии турнир был перенесен на август 2022 года.

В марте IIHF объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от всех международных турниров из-за ситуации на Украине. Место сборной России на молодежном чемпионате мира заняла команда Латвии.

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