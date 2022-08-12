Швеция разгромила Австрию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

Встреча группы В завершилась со счетом 6:0 в пользу шведских хоккеистов. Дубль оформил Эмиль Андре (35-я и 36-я минуты), также отличились Симон Эдвинссон (13), Исак Росен (21), Фабиан Лиселл (50) и Теодор Нидербах (60).

Сборная Швеции одержала вторую победу на турнире, ранее команда обыграла швейцарцев со счетом 3:2. Австрийцы потерпели второе поражение в своем втором матче на текущем чемпионате.

В конце декабря 2021 года Международная федерация хоккея (IIHF) остановила молодежный чемпионат мира, проходивший в канадских Ред-Дире и Эдмонтоне, из-за распространения COVID-19 среди участников турнира. Впоследствии турнир был перенесен на август 2022 года.